L’evoluzione del valore dei club europei: per le italiane +160% dal 2017. Inter al top per crescita

La società di viale della Liberazione ha infatti attualmente una valutazione superiore a 2,1 miliardi , il quadruplo della cifra che la società di consulenza le aveva attribuito nel 2017, ovvero 429 milioni di euro.

La Juventus cresce a ritmo inferiore alle rivali

Al contrario, la Juventus, pur avendo incrementato il suo valore, non è riuscita a tenere il passo delle big: i bianconeri sono infatti ultimi tra le grandi squadre europee per crescita nell’arco di tempo analizzato.

Il club torinese è infatti passato da una valutazione di 1,2 miliardi nel 2017, che la collocava al nono posto della classifica, ad un valore di 1,8 miliardi nell’ultima graduatoria, per una crescita del 51% contro una media europea tra le big del 147%. Dati in migliaia di euro

Dopo nove anni di successi ininterrotti in campo nazionale tra il 2012 e il 2020 e due finali in Champions League sotto la guida di Allegri la società di proprietà della famiglia Agnelli ha infatti smarrito l’indiscussa leadership in campo nazionale dello scorso decennio.

Il percorso di sviluppo dell’Inter

Al contrario, i nerazzurri, che a partire dal 2010 erano entrati in una fase di forte ridimensionamento caratterizzata da una robusta spending review negli ultimi anni dell’era Moratti e durante la gestione di Thohir, hanno intrapreso un percorso che sta coniugando risultati in campo e apprezzamento del valore d’impresa.

Archiviata l’era Zhang, caratterizzata da una fase iniziale di forti investimenti poi ridimensionati per via degli effetti del Covid sul gruppo Suning e al conseguente cambio di priorità strategiche della proprietà, il club è ora saldo nelle mani del fondo Oaktree che sta puntando al rafforzamento sul fronte infrastrutturale per consolidarsi tra l’élite del calcio europeo.

La testimonianza di un forte cambiamento all’interno dei rapporti di forza nel calcio italiano è raccolta proprio nei valori dei due club: nel 2017 l’Inter valeva circa un terzo della Juventus, mentre attualmente stacca i rivali torinesi affermandosi come primo club tra gli italiani.

L’evoluzione dell’entreprise value del Milan

Guardando sull’altra sponda del naviglio, anche il Milan si distingue tra le società che stanno crescendo a velocità più sostenuta: i rossoneri sono infatti al quinto posto nell’intervallo che intercorre tra le ultime dieci edizioni del report per crescita percentuale del valore d’impresa.

Il club di via Aldo Rossi è cresciuto del 230% nel corso del periodo analizzato, passando da 547 milioni del 2017 agli attuali 1,8 miliardi, che lo collocano attualmente al terzo posto per valore tra le italiane a stretta distanza dalla Juventus.

Va inoltre considerato che i margini di crescita per le milanesi restano superiori rispetto alla Juventus, considerando che tra i parametri presi in considerazione per determinare il valore dei club ha un peso rilevante l’impianto.

In tal senso, il nuovo San Siro potrebbe rappresentare un forte volano di sviluppo per Inter e Milan, contribuendo a colmare il gap che ancora sussiste con le grandi squadre europee in termini di valore.

La performance delle italiane

Il Napoli invece, pur partendo nel 2017 da un valore molto simile a quello dell’Inter, adesso vale circa la metà dei nerazzurri, nonostante abbia più che raddoppiato la valutazione di partenza passando da 409 a 967 milioni.

Nel complesso, i quattro club italiani analizzati sono cresciuti del 159%, una percentuale leggermente superiore alle squadre europee considerate che – escludendo le italiane – hanno sperimentato un incremento del 146%.

Nonostante la performance leggermente superiore alle rivali la distanza con le prime della classe resta siderale: il Real Madrid che guida la classifica dell’edizione corrente con 7,7 miliardi vale più della somma di Inter, Juventus, Milan e Napoli che cumulate arrivano a 6,7 miliardi.

La top ten della graduatoria

La top ten della classifica vede figurare ben sei squadre inglesi, due spagnole oltre a un club tedesco e uno francese, con l’Italia unica delle cosiddette Big 5 a non essere presente.

La composizione è rimasta sostanzialmente stabile nel corso del tempo, con l’unico cambiamento dato dall’ingresso del Paris Saint-Germain a scapito della Juventus, tra le prime dieci per l’ultima volta nel 2022, ultimo anno in cui l’Italia ha avuto rappresentanza.

Per trovare la prima squadra italiana bisogna scendere fino al 12esimo posto occupato dall’Inter, distante quasi un miliardo dal Chelsea decimo, mentre Juventus e Milan sono appaiate rispettivamente in 14esima e 15esima posizione.