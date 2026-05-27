Lazio, ufficiale la risoluzione del contratto con Sarri: pronto Gattuso per la panchina

La seconda avventura di Maurizio Sarri alla Lazio è ufficialmente conclusa. A comunicarlo è stata la stessa società biancoceleste che ha comunicato quest’oggi «di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff».

Un passaggio formale che era certo ormai da diverso tempo, come si evinceva dalle parole dello stesso Sarri, che è ora pronto ad accettare la proposta dell’Atalanta che lo ha individuato come la figura giusta per la prossima stagione dopo aver centrato la qualificazione ai preliminari di Conference League sotto la guida di Raffaele Palladino.