Lazio, ufficiale la risoluzione del contratto con Sarri: pronto Gattuso per la panchina

Il tecnico toscano lascia i biancocelesti dopo una sola stagione dal suo ritorno e ora è disponibile per firmare il contrato con l’Atalanta in vista della prossima stagione.

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Redazione
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Maurizio Sarri (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

La seconda avventura di Maurizio Sarri alla Lazio è ufficialmente conclusa. A comunicarlo è stata la stessa società biancoceleste che ha comunicato quest’oggi «di aver depositato presso la Lega di Serie A la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’allenatore Maurizio Sarri e il suo staff».

Un passaggio formale che era certo ormai da diverso tempo, come si evinceva dalle parole dello stesso Sarri, che è ora pronto ad accettare la proposta dell’Atalanta che lo ha individuato come la figura giusta per la prossima stagione dopo aver centrato la qualificazione ai preliminari di Conference League sotto la guida di Raffaele Palladino.

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«La Società – si legge ancora nel comunicato – prende atto della conclusione del rapporto professionale e formula al tecnico e ai suoi collaboratori i migliori auspici per il prosieguo dell’attività professionale». Detto di Sarri, Claudio Lotito è pronto a finalizzare l’accordo con Gennaro Gattuso che quindi dopo la Nazionale e la mancata qualificazione ai Mondiali è pronto a tornare in un club.

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