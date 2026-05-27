Gucci entra nel mondo della Formula 1: dal 2027 sarà title partner di Alpine

Si tratta di una prima volta assoluta in cui il lusso scende in pista ma quest’accordo sembra un corso e ricorso della storia: è stato Luca de Meo (oggi Ad di Kering), quando era amministratore delegato di Renault a volere fortemente la presenza del team Alpine F1 nel circus, puntando a rilanciare il brand e a valorizzarne il potenziale, e fu lui a chiamare Flavio Briatore nel 2024 come consigliere esecutivo del team, con l’obiettivo di ristrutturare la squadra e riportarla ai vertici.

Al momento non sono stati resi noti altri dettagli sulla partnership che si presuppone a lungo termine. La Formula 1 «è un’opportunità concreta per raggiungere un pubblico in forte espansione, sempre più eterogeneo e sofisticato, in mercati di grande peso strategico, uno spazio in cui Gucci può rafforzare la propria desiderabilità, visibilità e rilevanza culturale su una scala e con una cadenza che pochi altri contesti sanno offrire» spiega la maison. Il team, fondato nel 1955 da Jean Rédélé, è presente in Formula 1 sin dal 1977 e dal 2022 gareggiava con i colori “rosa chewingum” di Bwt, il gruppo svizzero dei trattamenti per l’acqua. Il team è saldamente in quinta posizione e i piloti in continua progressione.

«La partnership con Alpine Formula One Team inaugura un nuovo capitolo nella nostra storia – ha commentato Francesca Bellettini, presidente e CEO di Gucci – è molto più di una presenza sulla pista: è un’espressione di ciò che siamo e di dove vogliamo portare il brand. E c’è ancora molto altro in arrivo. «La Formula 1 si è spinta ben oltre lo sport, è una delle piattaforme di contenuto premium più potenti al mondo: ogni stagione raggiunge oltre 1,5 miliardi di persone, un pubblico in forte espansione, più giovane e sempre più femminile», ha spiegato De Meo. «Per Renault, la F1 rappresenta un asset strategico e accogliamo con entusiasmo l’opportunità di stringere un legame con Kering» ha aggiunto François Provost, CEO del gruppo automobilistico francese.