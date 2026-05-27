Ibrahimovic pensa al futuro nel calcio: valuta l'acquisto del Morecambe con Tyson Fury

Mentre è alle prese con il futuro del Milan e con il nuovo assetto sportivo rossonero, l’ennesimo degli anni di gestione RedBird, per Zlatan Ibrahimovic spunta una suggestione imprenditoriale nel mondo del calcio. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Sun on Sunday, l’ex attaccante svedese – oggi senior advisor del fondo di Gerry Cardinale e figura chiave nell’ecosistema del club rossonero – starebbe valutando l’acquisto del club inglese del Morecambe insieme al pugile Tyson Fury.

L’idea sarebbe nata nei giorni scorsi a Varsavia, dove Ibrahimovic e Fury sono stati impegnati nella registrazione di uno spot legato ai Mondiali. Stando alla ricostruzione del giornale britannico, proprio durante il viaggio Fury avrebbe coinvolto Ibra nel progetto di acquisizione del club della sua città, il Morecambe FC, squadra reduce dalla retrocessione in National League, il quinto livello del calcio inglese.