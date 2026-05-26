Cremonese in Serie B con Pisa e Verona: quanto vale il paracadute e quanto incassano i club

La terza retrocessa per il campionato Serie A 2025/26 è la Cremonese. I grigiorossi, che hanno perso la lotta punto a punto con il Lecce, tornano in B dopo una sola stagione aggiungendosi così a Pisa e Verona. La retrocessione può rappresentare un colpo durissimo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Per questo, negli ultimi anni, è stato introdotto il cosiddetto “paracadute retrocessione”: un meccanismo finanziario pensato per aiutare le squadre retrocesse dalla Serie A a riorganizzarsi e ad affrontare le sfide della Serie B. Ma come funziona esattamente questo sistema?

Paracadute Serie A – Come funziona il “salvagente”

Secondo il regolamento della Lega Serie A, chi retrocede ha diritto a un contributo economico con l’obiettivo di attutire il colpo della retrocessione. Alle società retrocesse vengono quindi destinati complessivamente 60 milioni di euro, distribuiti come di seguito: