Cremonese in Serie B con Pisa e Verona: quanto vale il paracadute e quanto incassano i club

La terza retrocessa per il campionato Serie A 2025/26 è la Cremonese. I grigiorossi, che hanno perso la lotta punto a punto con il Lecce, tornano in B dopo una sola stagione aggiungendosi così a Pisa e Verona. La retrocessione può rappresentare un colpo durissimo, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. Per questo, negli ultimi anni, è stato introdotto il cosiddetto “paracadute retrocessione”: un meccanismo finanziario pensato per aiutare le squadre retrocesse dalla Serie A a riorganizzarsi e ad affrontare le sfide della Serie B. Ma come funziona esattamente questo sistema?
Paracadute Serie A – Come funziona il “salvagente”
Secondo il regolamento della Lega Serie A, chi retrocede ha diritto a un contributo economico con l’obiettivo di attutire il colpo della retrocessione. Alle società retrocesse vengono quindi destinati complessivamente 60 milioni di euro, distribuiti come di seguito:
- a ciascuna “Società di fascia A” un importo pari ad euro 10 milioni;
- a ciascuna “Società di fascia B” un importo pari ad euro 15 milioni;
- a ciascuna “Società di fascia C” un importo pari ad euro 25 milioni.
Ma come viene determinata l’appartenenza di un club a ciascuna fascia? Partendo dalla fascia A, si tratta delle società che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per una sola stagione sportiva (società neopromosse), e non posseggono i requisiti delle Società di fascia B o C.
Le “Società di fascia B” sono invece quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per due stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime tre, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A.
Infine, le “Società di fascia C”, ovvero quelle che retrocedono in Serie B al termine di ciascuna stagione sportiva dopo aver militato in Serie A per tre stagioni sportive anche non consecutive nelle ultime quattro, compresa la stagione al termine della quale è maturata la retrocessione dalla Serie A. Questi sono i club che incassano la quota più alta.
Paracadute Serie A – Quanto incassano i club
In base alle tre retrocesse di quest’anno – Cremonese, Pisa e Verona – il paracadute totale che sarà usato per questi club ammonterà a 45 milioni di euro, che saranno così suddivisi:
- Verona – 25 milioni di euro
- Cremonese – 10 milioni di euro
- Pisa – 10 milioni di euro
Da questa cifra, verrà dedotto il 10% che i club devono girare alla Lega Serie B come contributo. Dal momento in cui il totale è inferiore ai 60 milioni di euro stanziati, il massimo previsto da dividere tra le tre retrocesse in Serie B, il disavanzo può rinforzare il paracadute della prossima stagione fino a un massimo di 75 milioni euro (60 milioni di euro più l’eventuale incremento stagionale). Tuttavia, l’assemblea della Lega Serie A potrebbe deliberare in favore di una destinazione alternativa.