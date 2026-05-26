Serie A, si cambia: niente spareggio scudetto se una squadra è in finale di una coppa europea

Si è svolta oggi nella sala “Paolo Rossi” della sede della FIGC a Roma la riunione odierna del Consiglio Federale. Il presidente dimissionario Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11 e tra le decisioni prese spicca un punto che riguarda il campionato di Serie A, con particolare riferimento agli spareggi per lo scudetto e per la salvezza.
Come noto, dalla stagione 2022/23 la Serie A ha deciso di assegnare lo scudetto e di decidere la lotta per non retrocedere tramite uno spareggio, qualora due squadre concludano il campionato a pari punti. Per il titolo è prevista una partita secca, mentre per evitare la retrocessione viene programmato un doppio confronto (andata e ritorno).
La novità, votata su proposta della Serie A, riguarda la decisione di approvare «una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un Club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa)». In sostanza, qualora lo spareggio scudetto o quello per la salvezza dovesse coinvolgere una squadra in finale di Champions, Europa League o Conference League, il titolo o la permanenza in Serie A sarebbero decretati tramite i risultati negli scontri diretti.
Un incastro di questo genere si è presentato proprio nella scorsa stagione, quando Inter e Napoli – che si sono giocate lo scudetto fino alla fine del campionato – dovettero anticipare al venerdì 23 maggio la loro ultima sfida di campionato, per lasciare spazio a un eventuale spareggio scudetto da giocarsi il lunedì 26 maggio.
Questo perché l’Inter si era qualificata per la finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio. Il calendario intasato non consentiva di trovare soluzioni diverse e per permettere all’Inter di prepararsi al meglio all’ultimo atto europeo (e mettere almeno cinque giorni di distanza tra l’eventuale spareggio e la finale) si optò per un anticipo dei match dell’ultima giornata di Serie A.
Qualora dovesse quindi riproporsi una situazione simile in futuro, lo spareggio non si disputerebbe e il titolo o la salvezza verrebbero assegnati tramite i risultati degli scontri diretti.