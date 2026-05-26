Serie A, si cambia: niente spareggio scudetto se una squadra è in finale di una coppa europea

Si è svolta oggi nella sala “Paolo Rossi” della sede della FIGC a Roma la riunione odierna del Consiglio Federale. Il presidente dimissionario Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11 e tra le decisioni prese spicca un punto che riguarda il campionato di Serie A, con particolare riferimento agli spareggi per lo scudetto e per la salvezza.

Come noto, dalla stagione 2022/23 la Serie A ha deciso di assegnare lo scudetto e di decidere la lotta per non retrocedere tramite uno spareggio, qualora due squadre concludano il campionato a pari punti. Per il titolo è prevista una partita secca, mentre per evitare la retrocessione viene programmato un doppio confronto (andata e ritorno).