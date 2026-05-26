Roma, ufficiale il riscatto di Malen: le cifre dell'accordo

La Roma ha ufficializzato oggi il riscatto di Donyell Malen, arrivato nel mercato invernale in prestito con obbligo di riscatto dall’Aston Villa. L’attaccante olandese, classe 1999, è stato un vero e proprio trascinatore per la squadra di Gian Piero Gasperini che grazie ai suoi gol ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League, piazzandosi al terzo posto in classifica.
«L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Congratulazioni, Donyell!», si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale della Roma.
Malen stipendio Roma – Le cifre dell’operazione
Ma quanto costerà l’acquisto dell’attaccante olandese alla Roma? Come impatterà il suo riscatto sui conti dei giallorossi? Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, la Roma aveva fissato il diritto di riscatto del calciatore (diventato obbligo) a 25 milioni di euro. Da parte sua, in caso di permanenza, Malen si era accordato per uno stipendio da 4 milioni netti (7,4 milioni di euro lordi).
Il calciatore dovrebbe mettere la firma su un accordo quadriennale e se così fosse la quota ammortamento per la prossima stagione sarà pari a 6,25 milioni di euro. A questa cifra si aggiungerebbero poi 7,4 milioni di euro di stipendio lordo, per un costo complessivo di 13,65 milioni di euro a partire dal 2026/27. Con questa operazione, Malen diventa – ad oggi – il calciatore più costoso della rosa giallorossa.