Roma, ufficiale il riscatto di Malen: le cifre dell'accordo

La Roma ha ufficializzato oggi il riscatto di Donyell Malen, arrivato nel mercato invernale in prestito con obbligo di riscatto dall’Aston Villa. L’attaccante olandese, classe 1999, è stato un vero e proprio trascinatore per la squadra di Gian Piero Gasperini che grazie ai suoi gol ha centrato la qualificazione alla prossima Champions League, piazzandosi al terzo posto in classifica.

«L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Congratulazioni, Donyell!», si legge nella nota apparsa sul sito ufficiale della Roma.