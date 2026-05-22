Serie A, decisi gli MPV per la stagione 2025/26: Dimarco migliore in assoluto

In attesa di questi verdetti, la Lega Serie A ha comunicato oggi l’assegnazione dei premi individuali per la stagione 2025/26 . Dopo aver assegnato a Cristian Chivu , tecnico campione di Italia e della Coppa nazionale con l’ Inter , il premio come miglior allenatore , ecco chi si è aggiudicato il riconoscimento come miglior portiere , migliore difensore, miglior centrocampista , miglior attaccante e quello speciale di Rising Star . Infine, c’è anche il migliore in assoluto della Serie A 2025/26.

Una assegnazione molto eterogenea che coinvolge diverse squadre: cinque per sei riconoscimenti in totale. Per l’Inter ecco Lautaro Martinez come miglior attaccante, visto il suo importante contributo in termini di gol e leadership all’interno della squadra nerazzurra. Andando in ordine, il miglior portiere per la stagione 2025/26 è Mile Svilar della Roma, grande protagonista per la squadra di Gian Piero Spalletti in corsa per un piazzamento nella prossima Champions League.

Il miglior difensore è il giovanissimo Marco Palestra del Cagliari che si è rivelato una graditissima sorpresa per il nostro campionato guadagnandosi anche la maglia della Nazionale. A centrocampo la spunta su tutti Nico Paz. La stella del Como ha vissuto una stagione da assoluto protagonista ed è stato esaltato dal tanto elogiato gioco messo in mostra dalla squadra di Fabregas.

Infine, il premio Rising Star è andato a Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus è il vero fuoriclasse della squadra di Luciano Spalletti che si affida soprattutto a lui per centrare la qualificazione Champions anche se il destino dei bianconeri non è solamente nelle mani di Locatelli e compagni.