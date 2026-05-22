Serie A, decisi gli MPV per la stagione 2025/26: Dimarco migliore in assoluto

La Serie A si appresta a vivere l’ultima giornata della stagione 2025/26 che deve esprimere ancora alcuni verdetti: dalle squadre qualificate alla prossime Champions ed Europa League e l’ultima formazione che dovrà retrocedere in B.
In attesa di questi verdetti, la Lega Serie A ha comunicato oggi l’assegnazione dei premi individuali per la stagione 2025/26. Dopo aver assegnato a Cristian Chivu, tecnico campione di Italia e della Coppa nazionale con l’Inter, il premio come miglior allenatore, ecco chi si è aggiudicato il riconoscimento come miglior portiere, migliore difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante e quello speciale di Rising Star. Infine, c’è anche il migliore in assoluto della Serie A 2025/26.
Una assegnazione molto eterogenea che coinvolge diverse squadre: cinque per sei riconoscimenti in totale. Per l’Inter ecco Lautaro Martinez come miglior attaccante, visto il suo importante contributo in termini di gol e leadership all’interno della squadra nerazzurra. Andando in ordine, il miglior portiere per la stagione 2025/26 è Mile Svilar della Roma, grande protagonista per la squadra di Gian Piero Spalletti in corsa per un piazzamento nella prossima Champions League.
Il miglior difensore è il giovanissimo Marco Palestra del Cagliari che si è rivelato una graditissima sorpresa per il nostro campionato guadagnandosi anche la maglia della Nazionale. A centrocampo la spunta su tutti Nico Paz. La stella del Como ha vissuto una stagione da assoluto protagonista ed è stato esaltato dal tanto elogiato gioco messo in mostra dalla squadra di Fabregas.
Infine, il premio Rising Star è andato a Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juventus è il vero fuoriclasse della squadra di Luciano Spalletti che si affida soprattutto a lui per centrare la qualificazione Champions anche se il destino dei bianconeri non è solamente nelle mani di Locatelli e compagni.
A vincere il premio migliore assoluto del campionato 2025/26 è Federico Dimarco, esterno mancino dell’Inter che ha raggiunto un nuovo record di assist in questa stagione, confermandosi centrale anche nella gestione Chivu. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna-Inter sul campo dello stadio Dall’Ara di Bologna, dove i nerazzurri disputeranno l’ultima gara della stagione.
Il vincitore è stato identificato tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A Enilive (a esclusione della 38ª giornata).