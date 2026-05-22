Inter, Chivu nominato migliore allenatore della Serie A 2025/26

Il tecnico nerazzurro riceve il premio al termine di una stagione da protagonista assoluto, culminata con la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, un double che ha consentito all’allenatore romeno di entrare nella storia del club milanese.

Cristian Chivu è stato nominato Philadelphia Coach Of The Season della Serie A Enilive 2025/26. Il riconoscimento, assegnato dalla Lega Serie A al miglior allenatore del campionato, sarà consegnato nel prepartita di Bologna-Inter , sfida in programma allo stadio Renato Dall’Ara.

Chivu premiato come miglior allenatore della Serie A

Il riconoscimento è stato attribuito da una giuria composta dai direttori delle principali testate giornalistiche sportive italiane. Nella valutazione sono stati presi in considerazione criteri tecnico-sportivi, la qualità del gioco espresso dalle squadre e il comportamento tenuto dagli allenatori durante le partite in termini di fair play.

Per il calcolo finale sono state considerate tutte le giornate della Serie A Enilive 2025/26, con l’esclusione della 38ª e ultima giornata di campionato.

De Siervo: «Una stagione semplicemente straordinaria»

A spiegare le motivazioni del premio è stato l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo: «La stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter è stata semplicemente straordinaria. Al primo anno sulla panchina di una squadra professionistica dall’inizio della stagione, Chivu ha subito mostrato il DNA vincente che aveva anche da giocatore, guidando i suoi ragazzi ad esprimere un calcio solido e al tempo stesso propositivo, che ha portato i nerazzurri a concludere la stagione con più di due gol di media a partita e con una differenza con la seconda in classifica di circa 30 reti».

De Siervo ha poi sottolineato la rapidità con cui il tecnico è riuscito a imporsi ai vertici del calcio italiano: «A Chivu ci sono volute solo 48 giornate da allenatore in Serie A per laurearsi Campione d’Italia, secondo solo a Mourinho nell’era dei tre punti. Aggiungendo allo Scudetto anche la vittoria della Coppa Italia è diventato l’unico tecnico a conquistare questo storico double alla prima stagione sulla panchina dell’Inter».

«Numeri e record che confermano l’ingresso di diritto di Cristian Chivu tra i grandi tecnici della nostra Serie A», ha concluso l’AD della Lega.