L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica italiana e sarà trasmesso sia sulle principali piattaforme pay-tv sia in chiaro, permettendo a milioni di tifosi di seguire una gara destinata ad attirare l’attenzione anche oltre i confini nazionali.

La corsa verso la Serie A entra nel suo momento decisivo. Domenica 24 maggio , alle ore 20, lo stadio Nicola Ceravolo ospiterà il primo atto della finale playoff di Serie BKT 2025/26 tra Catanzaro e Monza , una sfida che vale una fetta importante della promozione nella massima serie e che sarà accompagnata da una copertura televisiva senza precedenti.

Catanzaro-Monza in tv: dove vedere la finale playoff di Serie B

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, che seguirà l’evento con inviati a bordo campo e approfondimenti nel pre e post gara. Copertura garantita anche da Sky Sport, disponibile in streaming su NOW, con la tradizionale postazione dedicata a commenti e interviste.

La finale playoff sarà inoltre visibile su Prime Video e OneFootball TV, assicurando una distribuzione internazionale in ben 151 Paesi. In Italia, però, la novità più significativa riguarda la trasmissione in chiaro su TV8, che consentirà anche ai non abbonati di seguire l’andata della sfida tra Catanzaro e Monza.

Ceravolo sold out per la sfida che vale la Serie A

L’attesa in Calabria è altissima. Lo stadio Nicola Ceravolo farà registrare il tutto esaurito per una serata che si preannuncia storica per il club giallorosso e per l’intera città.

Per l’occasione la Lega Serie B ha predisposto una produzione televisiva speciale, studiata per valorizzare ogni momento della partita attraverso riprese aeree, telecamere a bordo campo e contenuti innovativi realizzati anche con il supporto dei Meta Glasses by Oakley e dell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo è offrire agli spettatori un’esperienza immersiva, capace di raccontare non solo il match ma anche l’atmosfera di una finale playoff che mette in palio la promozione in Serie A.