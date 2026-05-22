Il risultato arriva dopo una carriera che lo ha visto accumulare oltre 700 milioni di dollari tra stipendi e bonus dal 2007 a oggi. Considerando anche investimenti, rendimenti finanziari e ricavi commerciali, il patrimonio del fuoriclasse dell’Inter Miami avrebbe ormai superato la soglia del miliardo di dollari.

Lionel Messi ha raggiunto un nuovo traguardo fuori dal campo. Secondo un’analisi di Bloomberg , il campione argentino ha superato il miliardo di dollari di patrimonio netto, entrando nel ristretto gruppo degli sportivi miliardari e affiancando il suo storico rivale Cristiano Ronaldo tra i calciatori più ricchi al mondo.

Secondo Jorge Mas, proprietario dell’Inter Miami, il compenso complessivo annuale di Messi, considerando stipendio, bonus e diritti azionari, si colloca tra i 70 e gli 80 milioni di dollari . Nel frattempo, il valore del club è cresciuto sensibilmente. Secondo Sportico , l’Inter Miami vale oggi circa 1,45 miliardi di dollari, oltre il 20% in più rispetto all’anno precedente, conquistando la palma di squadra di calcio più preziosa degli Stati Uniti.

La scelta è ricaduta invece sull’Inter Miami, una decisione che si è rivelata vantaggiosa non soltanto dal punto di vista sportivo ma anche economico. L’accordo con il club della MLS, infatti, non si limita al tradizionale stipendio da calciatore. Il contratto include anche il diritto di acquistare una quota della società, di cui David Beckham è già azionista.

Dopo il trionfo mondiale, Messi ha rifiutato una delle offerte più ricche mai viste nel calcio. Secondo Bloomberg , il campione argentino avrebbe detto no a un contratto da circa 400 milioni di dollari all’anno proveniente dalla Saudi Pro League.

Da allora la carriera di Messi ha preso una traiettoria straordinaria, culminata con otto Palloni d’Oro, numerosi trofei internazionali e la vittoria del Mondiale con l’Argentina nel 2022.

Eppure, gli inizi furono ben diversi. Quando il Barcellona decise di puntare su di lui da adolescente, uno degli elementi decisivi dell’accordo fu l’impegno del club catalano a sostenere economicamente il trattamento con l’ormone della crescita necessario al giovane talento argentino, una spesa che il suo club dell’epoca, il Newell’s Old Boys, aveva ritenuto troppo rischiosa.

La crescita della ricchezza di Messi è stata alimentata in primo luogo dai compensi percepiti durante la sua carriera tra Barcellona , Paris Saint-Germain , Inter Miami e i premi derivanti dai risultati raggiunti con la nazionale argentina.

Gli accordi commerciali con Apple e gli sponsor

L’approdo negli Stati Uniti ha aperto anche a nuove opportunità commerciali. Durante le trattative per il trasferimento sarebbe stato infatti discusso un accordo di revenue sharing con Apple legato agli abbonamenti al servizio MLS Season Pass di Apple TV+.

Non sono stati resi noti i dettagli economici dell’intesa, ma il proprietario dell’Inter Miami ha dichiarato che gli abbonamenti al servizio sono raddoppiati nei mesi successivi all’arrivo di Messi. Parallelamente, il campione argentino continua a beneficiare di un portafoglio di sponsor tra i più ricchi del mondo sportivo, elemento che negli ultimi anni ha contribuito in modo determinante alla crescita del suo patrimonio.

Hotel, ristoranti e bevande sportive: gli investimenti di Messi

Una parte sempre più importante della ricchezza del fuoriclasse argentino arriva dagli investimenti. Nel dicembre 2024 Messi ha quotato sulla borsa spagnola una società immobiliare, la Edificio Rostower Socimi, valutata circa 232 milioni di dollari e proprietaria di hotel e immobili commerciali.

L’argentino ha inoltre ampliato la propria presenza nel settore consumer. Nel 2024 ha lanciato la bevanda sportiva “Más+ by Messi” in partnership con Mark Anthony International, gruppo noto per il marchio Mike’s Hard Lemonade. Tra gli investimenti figura anche una partecipazione nella catena argentina di ristoranti El Club de la Milanesa, specializzata nella celebre cotoletta argentina e impegnata in un piano di espansione internazionale.

Dai club di calcio al futuro dopo il ritiro

Messi sta costruendo anche una presenza sempre più significativa nel mondo delle società calcistiche. Recentemente ha annunciato l’acquisizione del club spagnolo Cornellà, militante nella quinta divisione, che si aggiunge alla partecipazione nel club uruguaiano Deportivo LSM, posseduto insieme all’ex compagno Luis Suárez.

La famiglia Messi gestisce inoltre Los Leones, società calcistica della città natale di Rosario. Una strategia che sembra guardare già oltre la carriera da calciatore. «Il calcio ha una data di scadenza. Il business è qualcosa che mi piace e su cui sto imparando», aveva dichiarato Messi durante un forum economico a Miami.

A 38 anni, il campione argentino continua così a vincere sia sul campo sia fuori, trasformandosi progressivamente da stella del calcio mondiale a imprenditore e investitore globale.