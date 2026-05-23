Nuovo San Siro, le carte della VAS: stadio pronto nel 2031/32, nodi bonifiche, amianto e geotermia

Sono oltre 400 le pagine dei documenti depositati dalla Stadio San Siro Spa (la società partecipata da Inter e Milan che gestisce il progetto del nuovo impianto) per l’avvio della Valutazione Ambientale Strategica. Documenti che puntano soprattutto quindi sugli aspetti ambientali del progetto, in attesa delle risposte da enti e soggetti coinvolti nella valutazione nel procedimento avviato dalla Regione Lombardia. I documenti indicano come obiettivo realistico la stagione 2031-32 per l’entrata in funzione del nuovo stadio, con l’orizzonte di EURO 2032 sullo sfondo. «In merito allo scenario temporale, lo stralcio 1 ha come obiettivo aprire lo stadio entro la stagione 2031-2032 possibilmente compatibile con gli Europei 2032. A seguire è prevista la demolizione dello stadio Meazza, per poi procedere alla realizzazione dello stralcio 2, che pertanto ha uno scenario temporale di medio lungo periodo», si legge nelle carte. Lo Stralcio 2, cioè la parte immobiliare e la rifunzionalizzazione del Meazza conservato, potrà partire soltanto dopo il completamento del nuovo impianto e dopo la demolizione parziale dell’attuale stadio, con un orizzonte che gli stessi documenti collocano indicativamente cinque anni dopo l’approvazione del Piano Attuativo.

«La proposta per il Meazza si fonda sul principio del riuso adattivo della struttura esistente, attraverso un processo articolato in fasi progressive – si legge nei documenti –. In primo luogo, viene mantenuta una porzione significativa dell’impianto, riportando la struttura alla sua ossatura portante. La rimozione delle gradinate e dei livelli di distribuzione consente di valorizzare gli elementi strutturali caratterizzanti, quali le travi principali, i pilastri verticali e le rampe esterne, restituendo leggibilità all’architettura originaria. Successivamente, all’interno della struttura conservata, verranno inseriti nuovi livelli leggeri, compatibili con lo schema statico esistente. I nuovi solai si integrano con le grandi travi strutturali, consentendo una riconfigurazione funzionale senza alterare il carattere architettonico dell’edificio. Percorsi esterni e collegamenti verticali garantiranno accessibilità e continuità tra i diversi livelli. Le nuove superfici potranno accogliere funzioni ricettive e/o di ospitalità, con ambienti affacciati verso l’esterno e spazi comuni integrati nella struttura esistente. La copertura potrà essere trasformata in spazio verde fruibile, mentre il piano terra potrebbe ospitare servizi e funzioni aperte al pubblico, contribuendo alla qualità dello spazio urbano circostante». A guardare le firme dei documenti si capisce anche un’altra cosa: il nuovo San Siro non è soltanto Foster + Partners. L’immaginario pubblico si è concentrato sulle archistar ma leggendo gli allegati emerge una macchina progettuale molto più vasta e soprattutto molto italiana. SCE Project segue architettura esecutiva e strutture, Systematica mobilità e parcheggi, Manens impianti e sostenibilità, Airis la consulenza ambientale per VAS e VIA, Alpina le infrastrutture viarie, Stid geologia e geotecnica, AG&P il disegno del paesaggio. E tra i consulenti spunta anche l’architetto Luca Mangoni, rinomato professionista ma anche volto cult dell’universo di Elio e le Storie Tese.

Poi ci sono i numeri. L’ambito della GFU San Siro misura circa 281mila metri quadrati. Dentro questo perimetro il Piano Attuativo genera una capacità edificatoria di poco superiore ai 98mila metri quadrati di superficie lorda, escluso il nuovo stadio, grazie all’indice di edificabilità di 0,35 mq/mq previsto dal PGT. Il grosso del nuovo stadio, comprese molte funzioni accessorie, non viene computato nella superficie lorda proprio perché assoggettato a un vincolo d’uso sportivo di novant’anni. Se si smette di guardare in superficie e si entra letteralmente sotto terra, emerge un altro aspetto che rischia di avere un peso molto maggiore di quanto sembri oggi. Le indagini ambientali preliminari raccontano infatti un sito che dovrà essere bonificato prima ancora che trasformato. I documenti parlano apertamente di superamenti diffusi dei limiti ambientali nel primo metro di profondità, soprattutto rispetto alle soglie compatibili con destinazioni verdi e residenziali. Significa che una parte del suolo, nelle condizioni attuali, richiederà interventi di risanamento prima di poter essere riconvertita nel parco e negli spazi pubblici promessi dal progetto. Gli stessi dossier definiscono la trasformazione come una “opportunità di risanamento ambientale” della GFU. Il tema diventa ancora più interessante entrando nelle indagini geognostiche e ambientali realizzate nel 2025, che hanno integrato dati storici raccolti già negli anni Ottanta in occasione dell’ampliamento del Meazza. Le carte fanno riferimento a una campagna di caratterizzazione ambientale molto ampia – quella da cui emergono i dati su idrocarburi e IPA – finalizzata a capire non soltanto la qualità del terreno ma anche la compatibilità geotecnica delle nuove fondazioni. Il quadro generale, sul piano statico e sismico, viene descritto come favorevole: niente particolari problemi di resistenza dei terreni, assenza di criticità significative rispetto al rischio di liquefazione sismica, buona compatibilità costruttiva. Ma sul fronte ambientale il messaggio è diverso: la bonifica non appare un’opzione, bensì un passaggio quasi inevitabile. A questo si aggiunge il tema delle demolizioni. Le indagini sulle strutture hanno rilevato la presenza, in alcuni punti specifici, di materiali contenenti amianto, sia compatto sia friabile, oltre a lane minerali classificate e fibre ceramiche refrattarie. Le quantità vengono descritte come limitate, ma il punto non è la quantità: il punto è che il nuovo San Siro nascerà attraverso un passaggio preliminare di bonifica ambientale piuttosto delicato. Anche il recupero dei materiali di demolizione non appare lineare: alcuni campioni mostrano superamenti per Cromo VI e pH, limitando le possibilità di riuso degli inerti. Tradotto: non tutto ciò che verrà abbattuto potrà essere recuperato facilmente, e una quota significativa dovrà probabilmente essere smaltita con percorsi più complessi. Poi c’è un dato tecnico che, sorprendentemente, potrebbe rivelarsi uno degli elementi più importanti dell’intera procedura: la geotermia. Nei rendering quasi non esiste, ma nei documenti pesa parecchio. Il sistema energetico previsto per il nuovo comparto si basa infatti su un utilizzo significativo della falda, con un prelievo superiore alla soglia dei 100 litri al secondo. È un numero apparentemente insignificante, ma amministrativamente cambia tutto: superata quella soglia, scatta infatti la necessità di una Valutazione di Impatto Ambientale regionale dedicata. In pratica, il progetto si complica automaticamente dal punto di vista autorizzativo. È uno di quei dettagli che raramente finiscono nei titoli dei giornali ma che spesso determinano tempi, ricorsi e rallentamenti reali. La vera domanda, da qui in avanti, sarà capire se la geotermia resterà il cuore del modello energetico o se, di fronte ai rischi procedurali, verrà ridimensionata. Ma il vero stress test del progetto, probabilmente, resterà la mobilità. I documenti sono molto meno trionfalistici di quanto potrebbe sembrare. Da un lato, il quadro attuale viene descritto in termini quasi brutali: congestione stradale in accesso allo stadio, infrastruttura pedonale sotto pressione nei deflussi, sistema ciclabile poco valorizzato, rastrelliere insufficienti, assenza di BikeMi, sosta selvaggia di biciclette e auto. Oggi l’area funziona grazie a circa 2.000 posti auto di superficie e quasi 200 bus, oltre alla rete di trasporto pubblico garantita soprattutto dalla M5. Dall’altro lato, la scommessa del progetto è molto ambiziosa: i proponenti ritengono che la combinazione tra nuova ZTL, miglioramento dell’accessibilità pedonale, rete ciclabile e trasporto pubblico possa spingere i tifosi a ridurre progressivamente il ricorso all’auto privata.