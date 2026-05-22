La figura femminile, comparsa per la prima volta nel logo nerazzurro negli anni Sessanta, è da allora rimasta l’elemento distintivo dell’identità visiva del club, adattandosi nel tempo alle diverse esigenze di comunicazione, dal merchandising alle piattaforme digitali. Con il nuovo intervento grafico, la società ha scelto di riportare proprio la Dea al centro del progetto.

L’ Atalanta ha presentato nella giornata odierna il nuovo stemma societario, un restyling che punta a valorizzare ulteriormente il simbolo storico del club bergamasco: la Dea .

Il nuovo stemma si ispira alla forma circolare utilizzata negli anni Ottanta e viene riproposto attraverso una costruzione geometrica più essenziale e moderna. La revisione è stata sviluppata seguendo una logica di semplificazione, eliminando gli elementi considerati superflui per mettere maggiormente in evidenza la figura della Dea, che diventa così il fulcro visivo del marchio.

Tra le principali novità figura il disegno dei capelli, ora rappresentati da cinque ciocche. Una scelta che richiama simbolicamente i cinque fondatori che nel 1907 diedero vita all’Atalanta. Lo sfondo dello stemma è interamente blu ed è racchiuso da una circonferenza nera.