Torino, Francesco Graziani: «Adesso Cairo è stufo. Vuole vendere il club»

Secondo Graziani, la situazione tra il presidente e patron Urbano Cairo e una parte consistente dell’ambiente granata è arrivata a un punto particolarmente delicato, dopo anni di contestazioni e con uno stadio che negli ultimi mesi ha spesso fatto registrare ampi spazi vuoti sugli spalti.

La possibile cessione del Torino e il futuro della società granata tornano al centro del dibattito. A parlarne è stato Francesco Graziani , ex attaccante e simbolo del club, che in un’intervista a Tuttosport ha affrontato il tema del rapporto tra la proprietà e la tifoseria, soffermandosi anche sulle prospettive di un eventuale passaggio di mano.

« A me Cairo ha detto più volte di voler vendere il Toro . Mi ha detto: “Sono stufo di questa continua contestazione che penalizza me e la squadra, ma se nessuno mi prospetta la possibilità di comprare cosa devo fare? Devo regalare il Toro?” », ha raccontato Graziani, evidenziando la mancanza di acquirenti.

Nel corso dell’intervista, Graziani ha rivelato di aver affrontato direttamente l’argomento con Cairo in diverse occasioni. Secondo il suo racconto, il presidente non avrebbe mai escluso l’ipotesi di una vendita del club, ma ritiene che finora non si siano presentati acquirenti in grado di portare avanti un’operazione concreta.

« Siamo quasi a un punto di non ritorno, bisognerebbe fare qualcosa, dobbiamo pensare alla strategia per andare avanti », ha spiegato l’ex campione del mondo del 1982, sottolineando come il clima attorno alla squadra abbia finito per incidere anche sul senso di appartenenza che storicamente caratterizza il mondo granata.

L’ex attaccante ha inoltre evidenziato come il Torino rappresenti un asset con un valore importante sul mercato, grazie alla storia e alla forza del marchio. «Va considerato il valore del brand, se arrivasse qualcuno con voglia e potenzialità io penso che questa società verrebbe venduta. Cairo non ha mai detto che non venderà, anzi, ha quasi voglia di vendere per il bene suo e del Torino, ma se non arriva chi compra, come fa?».

Nel suo intervento, Graziani ha anche lanciato un appello affinché si ricomponga la frattura tra società e tifoseria, ritenendo che il Torino abbia bisogno di ritrovare il proprio pubblico per rilanciarsi: «Secondo me è arrivato anche il tempo di ritrovare pace dentro questo mondo granata. Non è pensabile che si continui ad andare avanti con gli insulti e con una tifoseria che non viene più allo stadio. Questa squadra ha bisogno di ritrovare il suo popolo per il bene del Toro: è sempre stata la sua forza».