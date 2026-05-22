Con ritardo, visto che era previsto per la fine di aprile, intorno a metà giugno sarà firmato l’accordo di programma ufficiale tra Comune di Milano, Regione Lombardia e la società Stadio San Siro SpA, società costituita e compartecipata da Inter e Milan per l’acquisto di San Siro e la realizzazione del nuovo stadio. L’impegno, come riporta l’edizione milanese de Il Giornale, è quello di chiudere l’iter di approvazione nel tempo utile a a consentire l’avvio dei cantieri per il secondo semestre del 2027.

Nel frattempo il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha convocato per giovedì 28 maggio una riunione con i capidelegazione dei partiti e l’assessore al Bilancio con tema “nuovo stadio San Siro”. Sarà l’occasione per confrontarsi su eventuali criticità in vista della firma dell’accordo.