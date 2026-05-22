Juve, Comolli rilancia: nessun passo indietro e piano biennale per il club

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Comolli non ha nessuna intenzione di fare passi indietro anche se sa benissimo avere un rapporto pari allo zero con Luciano Spalletti e che questo fa tutt’altro che bene all’ambiente di lavoro. Inoltre è ben conscio del fatto che all’interno del club diverse persone l’abbiano scaricato ed è anche consapevole degli errori commessi, in particolare quelli legati al mercato estivo e invernale. Inoltre, il suo futuro è molto incerto con la sconfitta interna contro la Fiorentina lo ha di fatto spinto alla porta.

Ma come detto, Comolli non ha nessuna intenzione di lasciare la Juve e non immagina nemmeno un suo ruolo ridimensionato in vita della prossima stagione. Aveva una forte influenza sulle vicende di campo e pretenderà di averla ancora, senza colpi di testa alla guida della squadra e senza rivoluzioni sostanziali nello staff che lo circonda. Questioni che saranno affrontate nel colloquio con John Elkann, che avverrà alla fine di questa stagione, quando si saprà in che competizione europea dovranno giocare i bianconeri nel 2026/27. Ovviamene dovrà rendere conto dei propri errori in poco meno di 12 mesi.

Comolli, da parte sua, oltre a essere convinto di aver fatto il massimo in questo poco tempo, è altrettanto convinto di aver individuato la strada giusta per il futuro prossimo dei bianconeri, individuando le figure ideali che possano permettergli di far tornare grande la Juve nei prossimi due anni, senza dover immaginare un futuro remoto. Ha persino in mente una strategia per la prossima settimana, salvo scossoni: vorrebbe organizzare una conferenza stampa per riconoscere gli errori e illustrare i prossimi step del progetto. Ma niente colpi di testa prima di affrontare il Toro: vuole dare alla squadra e al destino il beneficio del dubbio nei 90 minuti più recupero che decreteranno la parola fine al suo primo anno in Italia.

Uno sguardo è già proiettato al mercato estivo, dove Comolli ha intenzione di provarci solamente per giocatori forti e funzionali, condivisi in toto con l’area tecnica, che questa sia in mano a un nuovo allenatore o con lo stesso Luciano Spalletti ancora al comando. Un tentativo che va controcorrente rispetto a quello impostato al suo arrivo, quando ci si basava su i costosissimi software di profilazione dei calciatori. Un sistema lungamente dibattuto in società con diverse figure che lo hanno considerato come una spesa eccessiva, soprattutto dopo aver richiamato a gennaio Marco Ottolini a ricoprire la figura del direttore sportivo.