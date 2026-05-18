Dopo averne ufficializzato date e orari, la Lega Serie A ha comunicato la programmazione televisiva della 38ª giornata del campionato di Serie A, ultimo appuntamento della stagione 2025/26. Un turno che sarà decisivo sia per la corsa all’Europa sia per la lotta salvezza. La giornata si svilupperà tra venerdì 22 e domenica 24 maggio, con ben cinque partite in contemporanea alle 20.45 della domenica. Tra queste spiccano soprattutto Verona-Roma e il derby della Mole tra Torino e Juventus, oltre ai match del Milan (in casa con il Cagliari) e del Como (a Cremona).
A queste partite si aggiunge anche il match tra Lecce e Genoa, dal momento in cui la corsa all’Europa e la lotta salvezza si intrecceranno per via delle sfide previste dal calendario (il Como affronterà appunto la Cremonese). Gli ultimi 90 minuti porteranno con sé tutti i verdetti.
Il venerdì la giornata si aprirà con la sfida tra Fiorentina e Atalanta, entrambe già certe dei propri obiettivi: la salvezza e la qualificazione alla Conference League. Ultimo tango per l’Inter sabato prossimo, alle ore 18 a Bologna, mentre la serata del sabato si concluderà con Lazio-Pisa.
Si ritornerà in campo poi domenica alle 15.00 con Parma-Sassuolo e alle ore 18.00 con Napoli-Udinese, prima della scorpacciata serale, che vale la Champions.
Serie A 38 giornata Sky o DAZN – L’elenco completo delle sfide in tv
Ecco l’elenco completo delle partite della 37ª giornata di Serie A con date e orari e la relativa programmazione televisiva:
- Venerdì 22 maggio 2026, ore 20.45: Fiorentina-Atalanta (DAZN)
- Sabato 23 maggio 2026, ore 18.00: Bologna-Inter (DAZN)
- Sabato 23 maggio 2026, ore 20.45: Lazio-Pisa (DAZN e Sky)
- Domenica 24 maggio 2026, ore 15.00: Parma-Sassuolo (DAZN)
- Domenica 24 maggio 2026, ore 18.00: Napoli-Udinese (DAZN)
- Domenica 24 maggio 2026, ore 20.45: Cremonese-Como (DAZN)
- Domenica 24 maggio 2026, ore 20.45: Lecce-Genoa (DAZN e Sky)
- Domenica 24 maggio 2026, ore 20.45: Milan-Cagliari (DAZN)
- Domenica 24 maggio 2026, ore 20.45: Torino-Juventus (DAZN e Sky)
- Domenica 24 maggio 2026, ore 20.45: Verona-Roma (DAZN)