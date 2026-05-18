Dopo averne ufficializzato date e orari, la Lega Serie A ha comunicato la programmazione televisiva della 38ª giornata del campionato di Serie A, ultimo appuntamento della stagione 2025/26. Un turno che sarà decisivo sia per la corsa all’Europa sia per la lotta salvezza. La giornata si svilupperà tra venerdì 22 e domenica 24 maggio, con ben cinque partite in contemporanea alle 20.45 della domenica. Tra queste spiccano soprattutto Verona-Roma e il derby della Mole tra Torino e Juventus, oltre ai match del Milan (in casa con il Cagliari) e del Como (a Cremona).

A queste partite si aggiunge anche il match tra Lecce e Genoa, dal momento in cui la corsa all’Europa e la lotta salvezza si intrecceranno per via delle sfide previste dal calendario (il Como affronterà appunto la Cremonese). Gli ultimi 90 minuti porteranno con sé tutti i verdetti.