Napoli in Champions, arriva il riscatto per Hojlund: l'impatto a bilancio

I tre punti conquistati a Pisa hanno permesso al Napoli di raggiungere la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. In attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte, a rimanere sicuramente nel capoluogo partenopeo sarà l’attaccante danese Rasmus Hojlund, che da oggi è ufficialmente un giocatore del Napoli. Infatti, al momento del suo arrivo in estate dal Manchester United, i club si erano accordati per un prestito oneroso da 6 milioni con obbligo di riscatto da 44 milioni in caso di qualificazione dei partenopei alla massima competizione europea per club. Obiettivo centrato e condizione del riscatto raggiunta.

L’attaccante classe 2003, dopo un periodo di difficoltà a Manchester, ha ritrovato la via della rete con una certa regolarità, andando a confermare quanto di buono già fatto vedere in Italia con la maglia dell’Atalanta. Hojlund, a segno anche a Pisa per lo 0-3 finale, ha raggiunto i 15 gol in tutte le competizioni nelle 43 partite disputate. Una prima stagione positiva per l’attaccante, pronto a guidare il reparto avanzato del Napoli anche il prossimo anno.