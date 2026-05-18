Napoli in Champions, arriva il riscatto per Hojlund: l'impatto a bilancio

I tre punti conquistati a Pisa hanno permesso al Napoli di raggiungere la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. In attesa di conoscere il futuro di Antonio Conte, a rimanere sicuramente nel capoluogo partenopeo sarà l’attaccante danese Rasmus Hojlund, che da oggi è ufficialmente un giocatore del Napoli. Infatti, al momento del suo arrivo in estate dal Manchester United, i club si erano accordati per un prestito oneroso da 6 milioni con obbligo di riscatto da 44 milioni in caso di qualificazione dei partenopei alla massima competizione europea per club. Obiettivo centrato e condizione del riscatto raggiunta.
L’attaccante classe 2003, dopo un periodo di difficoltà a Manchester, ha ritrovato la via della rete con una certa regolarità, andando a confermare quanto di buono già fatto vedere in Italia con la maglia dell’Atalanta. Hojlund, a segno anche a Pisa per lo 0-3 finale, ha raggiunto i 15 gol in tutte le competizioni nelle 43 partite disputate. Una prima stagione positiva per l’attaccante, pronto a guidare il reparto avanzato del Napoli anche il prossimo anno.
Hojlund stipendio Napoli – L’impatto a bilancio del riscatto
Ma come impatterà questa operazione sui conti del club di Aurelio De Laurentiis? A quanto ammonterà l’investimento del Napoli per Hojlund? Dopo i 6 milioni di prestito della stagione in corso, la cifra sarà sostituita dalla quota ammortamento relativa al cartellino del calciatore. Sul fronte dell’ingaggio il Napoli garantisce a Hojlund un contratto da 5 milioni di euro netti a stagione – 9,25 milioni di lordi – per un contratto fino al 30 giugno 2030.
Il costo per la stagione 2025/26 è stato pari a 15,25 milioni di euro tra prestito oneroso e stipendio. Una cifra che crescerà dalla prossima stagione, considerando il riscatto e ricordando che il Napoli ammortizza i cartellini dei giocatori a quote decrescenti, una modalità che rende molto più “pesante” un acquisto sui conti nei primi anni, per poi scendere gradualmente con il passare delle stagioni.
Di seguito, l’evoluzione del costo di Hojlund per il Napoli. Il danese peserà per quasi 27 milioni di euro nella prossima stagione tra stipendio e quota ammortamento:
- 2025/26 – 15,25 milioni di euro (prestito)
- 2026/27 – 26,85 milioni di euro
- 2027/28 – 22,45 milioni di euro
- 2028/29 – 18,05 milioni di euro
- 2029/30 – 13,65 milioni di euro