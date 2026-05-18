Inter, la festa continua: la fermata Tricolore della M4 e l'edicola di Via Brera 21 diventano nerazzurre

Per sette giorni, fino al 24 maggio, i visitatori potranno così entrare nell’universo nerazzurro grazie a esperienze e prodotti pensati per celebrare la vittoria del tricolore in modo diretto e condiviso. L’edicola, aperta dalle 9.30 alle 19.00, distribuirà ai visitatori un magazine Inter personalizzato con contenuti inediti sulla stagione dello scudetto e un album con sticker speciali, trasformando il racconto del titolo conquistato in oggetti da collezionare.

Ogni pomeriggio, inoltre, l’edicola ospiterà per un’ora un “edicolante a sorpresa”: una Legend nerazzurra incontrerà i tifosi in uno speciale meet & greet durante il quale saranno distribuiti prodotti esclusivi in edizione ultra-limitata. Il primo appuntamento, in programma oggi pomeriggio alle 15.00, avrà come protagonista il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti. (Foto: inter.it)

Parallelamente, anche la stazione Tricolore della linea M4 entra a far parte di questo racconto: per sette giorni, i suoi spazi saranno dominati dai colori del club, trasformandola in una vera e propria “fermata neroblù”. Un intervento dal forte valore simbolico, in cui il nome stesso della stazione – Tricolore – si intreccia con la conquista del titolo e viene reinterpretato alla luce del successo dell’Inter, portando il segno dello scudetto nel flusso quotidiano della città.