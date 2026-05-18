Inter, la festa continua: la fermata Tricolore della M4 e l'edicola di Via Brera 21 diventano nerazzurre

Continua la celebrazione del 21° scudetto conquistato dall’Inter di Cristian Chivu. Dopo la parata con il pullman scoperto della squadra nella serata di ieri, per tutta la settimana, due nuove attivazioni trasformano infatti l’edicola di Via Brera 21 e la stazione Tricolore della linea metropolitana M4, spazi iconici della quotidianità urbana, in luoghi di racconto e appartenenza.
Da oggi, lunedì 18 maggio, nel cuore di Brera apre “Internazionale 21”: l’edicola di fronte alla Pinacoteca si veste di nerazzurro trasformandosi in uno spazio di connessione e celebrazione aperto alla città. La scelta dell’edicola trova le sue radici nell’essenza stessa del luogo: storicamente il punto di accesso alle notizie e storie da tutto il mondo, rappresenta un contatto tra dimensione locale e globale, richiamando in questo l’identità stessa dell’Inter.
Per sette giorni, fino al 24 maggio, i visitatori potranno così entrare nell’universo nerazzurro grazie a esperienze e prodotti pensati per celebrare la vittoria del tricolore in modo diretto e condiviso. L’edicola, aperta dalle 9.30 alle 19.00, distribuirà ai visitatori un magazine Inter personalizzato con contenuti inediti sulla stagione dello scudetto e un album con sticker speciali, trasformando il racconto del titolo conquistato in oggetti da collezionare.
Ogni pomeriggio, inoltre, l’edicola ospiterà per un’ora un “edicolante a sorpresa”: una Legend nerazzurra incontrerà i tifosi in uno speciale meet & greet durante il quale saranno distribuiti prodotti esclusivi in edizione ultra-limitata. Il primo appuntamento, in programma oggi pomeriggio alle 15.00, avrà come protagonista il vice presidente nerazzurro Javier Zanetti.(Foto: inter.it)
Parallelamente, anche la stazione Tricolore della linea M4 entra a far parte di questo racconto: per sette giorni, i suoi spazi saranno dominati dai colori del club, trasformandola in una vera e propria “fermata neroblù”. Un intervento dal forte valore simbolico, in cui il nome stesso della stazione – Tricolore – si intreccia con la conquista del titolo e viene reinterpretato alla luce del successo dell’Inter, portando il segno dello scudetto nel flusso quotidiano della città.