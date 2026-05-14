Serie C, dove vedere il sorteggio secondo turno fase nazionale dei playoff: segui la diretta

Prosegue la corsa verso la promozione in Serie B per le squadre impegnate nei playoff di Serie C. Dopo la conclusione del secondo turno della fase a gironi, è il momento del sorteggio che definirà gli accoppiamenti del primo turno nazionale dei playoff Serie C 2026, fase in cui entrano in scena anche le terze classificate della regular season.
L’attesa è alta per conoscere le sfide che caratterizzeranno uno dei momenti più importanti della stagione di Lega Pro, con dieci squadre ancora in corsa per continuare il sogno promozione.
Dove vedere sorteggio playoff Serie C – Come seguire l’evento
Il sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C è in programma giovedì 14 maggio 2026 alle ore 12.00 presso Area C. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile anche in streaming su SkySport.it.
In studio ci saranno Marco Demicheli e Luca Mastrorilli insieme all’allenatore Fabio Pecchia, che prenderà parte all’estrazione degli accoppiamenti. Oltre al secondo turno della fase nazionale, verrà definito anche tutto il percorso fino alla finale playoff.
Dove vedere sorteggio playoff Serie C – Come funziona
Le squadre già qualificate al secondo turno nazionale dei playoff Serie C sono le seconde classificate dei tre gironi della regular season: Brescia, Ascoli e Catania.
A queste si sono aggiunte le cinque vincitrici dei playoff dei gironi: Lecco, Cittadella, Casarano, Salernitana e Potenza.
Il sorteggio prevede un sistema di teste di serie. Saranno teste di serie:
- Brescia, seconda classificata girone A
- Ascoli, seconda classificata girone B
- Catania, seconda classificata girone C
- Ravenna, miglior piazzata qualificata dal primo turno nazionale
Le quattro teste di serie verranno abbinate alle altre quattro squadre non teste di serie attraverso il sorteggio integrale. Come detto, poi, sarà definito l’intero percorso delle Final Four.
Dove vedere sorteggio playoff Serie C – Quando si giocano le partite
Dopo il sorteggio verranno definiti ufficialmente gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C. Le sfide si giocheranno con formula di andata e ritorno. Le gare d’andata sono in programma domenica 17 maggio 2026, mentre le partite di ritorno si disputeranno mercoledì 20 maggio 2026.
Ecco l’elenco completo delle squadre coinvolte nel sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff Serie C 2026:
Teste di serie
- Brescia (seconda classificata girone A)
- Ascoli (seconda classificata girone B)
- Catania (seconda classificata girone C)
- Ravenna (miglior piazzata qualificata dal primo turno nazionale)
Non teste di serie
- Cittadella
- Casarano
- Lecco
- Potenza
- Salernitana
Il sorteggio rappresenterà l’ultimo passaggio decisivo nella corsa verso la Serie B, con piazze storiche e squadre ambiziose pronte a giocarsi tutto nelle prossime due sfide a eliminazione diretta.