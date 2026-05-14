Serie C, dove vedere il sorteggio secondo turno fase nazionale dei playoff: segui la diretta

L’attesa è alta per conoscere le sfide che caratterizzeranno uno dei momenti più importanti della stagione di Lega Pro, con dieci squadre ancora in corsa per continuare il sogno promozione.

Prosegue la corsa verso la promozione in Serie B per le squadre impegnate nei playoff di Serie C . Dopo la conclusione del secondo turno della fase a gironi, è il momento del sorteggio che definirà gli accoppiamenti del primo turno nazionale dei playoff Serie C 2026 , fase in cui entrano in scena anche le terze classificate della regular season.

Dove vedere sorteggio playoff Serie C – Come seguire l’evento

Il sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C è in programma giovedì 14 maggio 2026 alle ore 12.00 presso Area C. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e disponibile anche in streaming su SkySport.it.

In studio ci saranno Marco Demicheli e Luca Mastrorilli insieme all’allenatore Fabio Pecchia, che prenderà parte all’estrazione degli accoppiamenti. Oltre al secondo turno della fase nazionale, verrà definito anche tutto il percorso fino alla finale playoff.

Dove vedere sorteggio playoff Serie C – Come funziona

Le squadre già qualificate al secondo turno nazionale dei playoff Serie C sono le seconde classificate dei tre gironi della regular season: Brescia, Ascoli e Catania.

A queste si sono aggiunte le cinque vincitrici dei playoff dei gironi: Lecco, Cittadella, Casarano, Salernitana e Potenza.

Il sorteggio prevede un sistema di teste di serie. Saranno teste di serie:

Brescia, seconda classificata girone A

Ascoli, seconda classificata girone B

Catania, seconda classificata girone C

Ravenna, miglior piazzata qualificata dal primo turno nazionale

Le quattro teste di serie verranno abbinate alle altre quattro squadre non teste di serie attraverso il sorteggio integrale. Come detto, poi, sarà definito l’intero percorso delle Final Four.