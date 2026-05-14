BYD tratta con Stellantis per rilevare stabilimenti: c'è anche l'ipotesi Cassino in Italia

« Stiamo parlando non solo con Stellantis, ma anche con altre aziende », ha dichiarato Li a margine della conferenza “Future of the Car” del Financial Times a Londra. « Siamo alla ricerca di qualsiasi impianto disponibile in Europa perché vogliamo utilizzare questa capacità produttiva inutilizzata ».

Il produttore di automobili cinese BYD sta negoziando con Stellantis e con altre case automobilistiche europee per rilevare stabilimenti sottoutilizzati nella regione, secondo quanto dichiarato dalla principale dirigente internazionale del gruppo cinese. Il più grande venditore al mondo di veicoli elettrici – come riportato da Bloomberg – sta discutendo potenziali accordi per prendere in gestione impianti in Paesi come l’Italia, ha spiegato la vicepresidente esecutiva Stella Li in un’intervista.

Le dichiarazioni di Li arrivano dopo il piano annunciato da Stellantis all’inizio di questo mese per rafforzare la collaborazione con il partner Leapmotor in Europa, con due stabilimenti spagnoli del gruppo produttore di Fiat e Peugeot destinati alla produzione di veicoli elettrici per la società cinese. Anche altre case automobilistiche europee stanno affrontando costi elevati e una forte concorrenza e sarebbero aperte ad accordi simili con aziende cinesi. Secondo quanto riportato da Bloomberg il mese scorso, Stellantis potrebbe firmare ulteriori accordi con uno o più produttori cinesi per affrontare il problema della sovraccapacità produttiva in Europa.

Sotto pressione per la guerra dei prezzi in Cina, BYD sta accelerando con decisione l’espansione internazionale, con vendite in forte crescita in Europa. La casa automobilistica, la cui espansione all’estero è guidata proprio da Stella Li, sta beneficiando del rinnovato interesse verso i veicoli elettrici dopo il rialzo dei prezzi dei carburanti in seguito al conflitto in Medio Oriente.

BYD preferirebbe gestire gli impianti direttamente piuttosto che attraverso joint venture perché, secondo Li, «è più semplice». Alla domanda su una possibile visita allo stabilimento sottoutilizzato di Cassino, nel centro Italia, appartenente a Stellantis, Li ha risposto che BYD ha visitato «molti impianti» in Europa. «L’Italia è nella short list» dei Paesi di interesse per un’operazione di questo tipo, ha aggiunto la dirigente. Sul lungo periodo, anche Paesi come la Francia risultano interessanti grazie ai bassi prezzi dell’elettricità.