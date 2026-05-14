Lazio-Inter è stata la finale di Coppa Italia con il più alto incasso da botteghino nella storia della competizione, superando anche Milan-Bologna e Fiorentina-Inter, rispettivamente gli ultimi atti del 2025 e del 2023, grazie al tutto esaurito dello stadio Olimpico che ha portato a sfondare il muro dei 5,6 milioni di euro. Un successo di pubblico allo stadio per l’ultimo atto della competizione, che però non coincide con il numero di spettatori fatto registrare davanti alla televisione. Infatti, se Canale 5, emittente che ha mandato in onda esclusiva la partita, ha vinto nettamente da un lato la gara degli ascolti con le altre reti nella serata di ieri, Lazio-Inter è stata comunque la finale di Coppa Italia meno vista degli ultimi 17 anni.

Gli ascolti delle finali di Coppa Italia dal 2010 a oggi La finale di ieri è stata seguita da 5,56 milioni di spettatori per uno share del 27,8%. Dati che come detto sono i peggiori per una finale di Coppa Italia negli ultimi 17 anni a livello di numero medio di persone che hanno seguito l’evento. Un dato negativo anche quello che riguarda lo share. La finale 2025/26, infatti, ha registrato lo share più basso dal 2010, andando ben al di sotto del 30%, facendo registrare un risultato peggiore di Atalanta-Lazio del 2019. Inoltre, si tratta della quarta volta in 17 anni che non viene superata la soglia dei 7 milioni di spettatori. Oltre a ieri sera, questa situazione si è verificata anche per il derby di Roma del 2013 (che però raccolse il 40% di share), per Milan-Bologna dello scorso anno e per Fiorentina-Inter del 2023. Anche questi incontri ebbero però uno share maggiore rispetto a Lazio-Inter.