Quanto vale vincere la Coppa Italia? La Coppa Italia 2025/26 vivrà questa sera il suo ultimo atto, con l’assegnazione del trofeo alla squadra vincitrice. In finale sono arrivate Lazio e Inter, formazioni che si sono affrontate appena qualche giorno fa in campionato (0-3 in favore dei nerazzurri) e che scenderanno nuovamente in campo per cercare di aggiungere un trofeo alle rispettive bacheche. Per l’Inter si tratterebbe del decimo successo, mentre per i biancocelesti dell’ottava Coppa Italia.

Come per la passata stagione, l’intero torneo è stato trasmesso dai canali Mediaset, che chiuderà la stagione con la finalissima. L’emittente ha confermato l’investimento da circa 56 milioni di euro annui tra quota fissa e variabile per il triennio 2024-2027, a cui vanno aggiunti 2 milioni di costi tecnici, per un totale di circa 58 milioni all’anno. Una cifra sensibilmente superiore rispetto ai 48 milioni annui corrisposti nel triennio 2021-2024.