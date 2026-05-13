Quanto vale vincere la Coppa Italia? La Coppa Italia 2025/26 vivrà questa sera il suo ultimo atto, con l’assegnazione del trofeo alla squadra vincitrice. In finale sono arrivate Lazio e Inter, formazioni che si sono affrontate appena qualche giorno fa in campionato (0-3 in favore dei nerazzurri) e che scenderanno nuovamente in campo per cercare di aggiungere un trofeo alle rispettive bacheche. Per l’Inter si tratterebbe del decimo successo, mentre per i biancocelesti dell’ottava Coppa Italia.
Come per la passata stagione, l’intero torneo è stato trasmesso dai canali Mediaset, che chiuderà la stagione con la finalissima. L’emittente ha confermato l’investimento da circa 56 milioni di euro annui tra quota fissa e variabile per il triennio 2024-2027, a cui vanno aggiunti 2 milioni di costi tecnici, per un totale di circa 58 milioni all’anno. Una cifra sensibilmente superiore rispetto ai 48 milioni annui corrisposti nel triennio 2021-2024.
In termini complessivi, la Serie A incassa quindi circa 58 milioni di euro a stagione per i diritti di Coppa Italia e Supercoppa italiana. Un incremento vicino al 20% rispetto al ciclo precedente e un valore quasi doppio rispetto a due cicli fa: nel periodo 2018-2021 i ricavi si attestavano infatti sui 35 milioni a stagione, mentre nel triennio 2015-2018 erano pari a 22 milioni.
Quanto vale vincere la Coppa Italia? Le cifre per il 2025/26
Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, i premi previsti per ciascun turno vengono calcolati sulla base di una percentuale del montepremi complessivo. Quest’ultimo dipenderà in larga parte dagli accordi per la cessione dei diritti internazionali della competizione. Molti mercati infatti acquistano solamente gli incontri finali, e in alcuni casi la sola finale, motivo per cui il valore definitivo sarà disponibile soltanto al termine della stagione in corso.
Le stime indicano premi leggermente più bassi rispetto alle previsioni iniziali, ma la vendita dei diritti all’estero — in alcuni Paesi anche per singola edizione — potrebbe rialzare il totale del montepremi.
Sempre secondo informazioni di Calcio e Finanza, per la stagione 2025/26 le cifre attese sarebbero le seguenti:
- Raggiungimento degli ottavi di finale – 400mila euro;
- Raggiungimento dei quarti di finale – 800mila euro;
- Raggiungimento della semifinale – 1,5 milioni di euro;
- Finalista perdente – 1,9 milioni di euro;
- Vittoria in finale – 4,4 milioni di euro.
Quanto vale vincere la Coppa Italia? L’ultimo atto
Dunque, arrivare in finale per Inter e Lazio ha garantito almeno 1,9 milioni di euro. Cifra da sommarsi a quanto già incassato nel percorso portato a termine fino a questo momento, per un totale di almeno 4,6 milioni di euro per ognuno dei due club.
Chi tra i biancocelesti e i nerazzurri otterrà il successo nella finalissima porterà invece a casa un ulteriore bottino da 4,4 milioni di euro. La cifra si sommerà a quanto incassato fino a questo momento, per un totale di 7,1 milioni di euro di premi dalla manifestazione.