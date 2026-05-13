Coppa Italia a Lazio o Inter: cosa cambia nella corsa all’Europa in Serie A

Un aspetto che interessa diverse tifoserie, dal momento in cui Napoli , Juventus , Milan , Roma e Como si giocheranno la qualificazione alla Champions negli ultimi 180 minuti della stagione, e che l’Atalanta (e con qualche chance residua anche il Bologna) spera ancora di poter entrare almeno in Conference.

La finale di Coppa Italia che metterà di fronte questa sera Lazio e Inter potrà contare su un pubblico decisamente più nutrito rispetto a quello delle due squadre. Il successo dei biancocelesti o dei nerazzurri sarà infatti determinante per stabilire quante squadre si qualificheranno alle coppe europee della prossima stagione attraverso il campionato.

Quante italiane nelle coppe europee? Cosa cambia con la Coppa Italia

Partendo dall’ipotesi base prevista ai nastri di partenza della stagione, in caso di successo della Lazio, i biancocelesti (attualmente noni e fuori da ogni piazzamento che vale l’Europa) si qualificherebbero di diritto all’Europa League 2026/27 come vincitori della coppa nazionale. Contestualmente, i posti per le coppe dal campionato sarebbero sei, come di seguito (la settima sarebbe appunto la Lazio in Europa League):

1a classificata – Champions League

2a classificata – Champions League

3a classificata – Champions League

4a classificata – Champions League

5a classificata – Europa League

6a classificata – Conference League

Qualora fosse invece l’Inter a trionfare, i posti per le coppe europee dal campionato diventerebbero sette: questo perché i nerazzurri sono già qualificati a una competizione di maggiore prestigio rispetto all’Europa League, la Champions League. Un successo della squadra di Chivu garantirebbe a Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como almeno la qualificazione all’Europa League, mentre l’Atalanta o il Bologna sarebbero in Conference.

Questi i piazzamenti europei dal campionato in caso di Inter vincitrice della Coppa Italia: