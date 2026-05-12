Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Il campionato 2025/26 entra nella fase più calda, con Calcio e Finanza che continuerà a seguire passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Ma la certezza è già una: la stagione che si sta andando a concludere avrà meno spettatori e un riempimento inferiore rispetto allo scorso anno. Il torneo 2024/25 infatti si è chiuso con una media di 30.240 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 87,2%, mentre nel 2025/26, complice anche il rendimento negativo di alcune squadre per le contestazioni dei tifosi (considerando che, fino all’inizio delle contestazioni delle tifoserie di Lazio e Torino, i numeri erano sostanzialmente in linea con l’anno prima), il dato sarà sicuramente inferiore.
Un dato, quello delle presenze, che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato.
Tornando allo scorso anno, la Serie A ha chiuso la stagione 2024/25 con oltre 30mila spettatori di media per la seconda stagione consecutiva: non succedeva da fine anni ‘90, quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000).
Serie A spettatori 2025 2026 – Testa a testa in vetta
Guardando alla classifica spettatori per le squadre stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2025/26, continua il testa a testa tra Milan e Inter in vetta alla graduatoria dopo 36 giornate: 73.305 è la media a partita del Milan, contro i 73.198 a gara dell’Inter, con una differenza di 107 spettatori di media a gara.
La Roma mantiene il terzo posto con una media che supera i 62mila spettatori e anche i giallorossi si avvicinano ad ampie falcate al traguardo del milione di spettatori totali, mentre Napoli e Juventus sono oltre quota 40mila spettatori (i partenopei più verso i 50mila).
La classifica, è bene ricordarlo, tiene conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio (a meno di situazioni particolari come nel caso delle contestazioni di Lazio e Torino), dato che non viene reso noto pubblicamente. Questo significa che potrà capitare di notare una disparità tra i numeri e le presenze sugli spalti, con alcune sfide durante l’anno (soprattutto in inverno, magari quelle meno blasonate) potrebbero raccogliere una fetta inferiore di pubblico.
Dopo la trentaseisima giornata la media complessiva tocca quota 30.130, in calo dell’2,07% rispetto allo stesso turno del 2024/25: a due giornate dalla fine, è già sicuro che il campionato 2025/26 si concluderà con numeri più bassi rispetto alla precedente stagione.
Serie A spettatori 2025 2026 – Lazio sotto il 50% di riempimento
Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A.
Dopo la 36ª giornata, sono nove le società che hanno superato il 90% con vette altissime per la Juventus (davanti a tutti su questo fronte, poco sotto il 98%), seguita da Cagliari, Milan, Inter e Atalanta. Le contestazioni degli ultimi tempi hanno avuto un peso particolare sui risultati di Torino e Lazio, che si trovano attualmente al penultimo e ultimo posto in questa particolare graduatoria, con i biancocelesti addirittura sono scesi per la prima volta al di sotto della soglia del 50%. E i dati in questione impattano sulla media di riempimento generale, che per la Serie A raggiunge dopo 36 giornate nel complesso l’83,98% con un netto calo (-3,5%) rispetto allo stesso punto della passata stagione. Tanto quanto per gli spettatori, anche per quanto riguarda la media riempimento c’è già la certezza che il dato definitivo sarà inferiore a quello del campionato 2024/25.