Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Il campionato 2025/26 entra nella fase più calda, con Calcio e Finanza che continuerà a seguire passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Ma la certezza è già una: la stagione che si sta andando a concludere avrà meno spettatori e un riempimento inferiore rispetto allo scorso anno. Il torneo 2024/25 infatti si è chiuso con una media di 30.240 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 87,2%, mentre nel 2025/26, complice anche il rendimento negativo di alcune squadre per le contestazioni dei tifosi (considerando che, fino all’inizio delle contestazioni delle tifoserie di Lazio e Torino, i numeri erano sostanzialmente in linea con l’anno prima), il dato sarà sicuramente inferiore.

Un dato, quello delle presenze, che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato.

Tornando allo scorso anno, la Serie A ha chiuso la stagione 2024/25 con oltre 30mila spettatori di media per la seconda stagione consecutiva: non succedeva da fine anni ‘90, quando furono addirittura tre le annate chiuse oltre i 30mila spettatori (media di 31.223 spettatori nel 1997/98, 30.762 nel 1998/99 e 30.025 nel 1999/2000).