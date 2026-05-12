Il caso derby sbarca alla Camera: domani interrogazione parlamentare a Piantedosi

Il caso dello spostamento del derby di Roma sbarca in Parlamento. È infatti stata depositata una interrogazione parlamentare rivolta al ministero dell’Interno guidato da Matteo Piantedosi, per spiegare la situazione.

“Dopo il varo di ben quattro decreti sicurezza, il nostro paese non sembra in grado di gestire l’ordine pubblico in occasione di due eventi sportivi, uno dei quali, gli Internazionali di tennis, programmato da tempo”, spiega in una nota il capogruppo di AVS nella commissione Affari costituzionali della Camera Filiberto Zaratti, primo firmatario dell’interrogazione alla quale risponderà domani il ministero dell’Interno.

“All’ultimo momento la Prefettura ha disposto lo spostamento al lunedì dell’atteso derby Roma-Lazio, mentre la Lega Calcio proponeva la domenica intorno alle 12, prima del tennis: una follia che infatti è stata respinta ma pende il ricorso al Tar che la Lega minaccia – in ballo ci sono anche i diritti televisivi. In vista ci sono anche partite della 37esima giornata di campionato determinanti per la qualificazione alla Champion League e che devono tenersi contemporaneamente secondo le regole della Federcalcio. Chiediamo che il Viminale domani durante il question time in commissione spighi questo corto circuito”, conclude la nota.