Paolo Scaroni confermato presidente di Enel fino al 2028

L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione con un mandato che scadrà in occasione dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 2028, confermando alla presidenza Paolo Scaroni , numero uno anche del Milan . Oltre a Scaroni, il CdA di Enel è composto da:

Si è riunita oggi l’Assembla ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Enel per l’approvazione il bilancio civilistico di Enel al 31 dicembre 2025 e la presentazione del bilancio consolidato del gruppo anch’esso riferito all’esercizio 2025.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato approvato un dividendo complessivo pari a 0,49 euro per azione, in aumento di oltre il 4% rispetto al dividendo complessivo pari a 0,47 euro per azione riconosciuto per l’esercizio 2024, e deliberata la distribuzione di 0,26 euro per azione quale saldo del dividendo – di cui 0,045 euro a titolo di distribuzione di parte dell’utile residuo dell’esercizio 2025 e 0,215 euro a titolo di parziale distribuzione della riserva disponibile denominata “utile accumulati” – tenuto conto dell’acconto di 0,23 euro per azione già pagato nel mese di gennaio 2026 (cui non hanno concorso, ai sensi di legge, le 133.601.075 azioni proprie in portafoglio alla “record date”, ossia alla data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, coincidente con il 20 gennaio 2026). Tale saldo del dividendo verrà messo in pagamento – al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla “record date” di seguito indicata e al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 22 luglio 2026, previo stacco della cedola n. 44 in data 20 luglio 2026 e “record date” in data 21 luglio 2026.