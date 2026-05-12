« Grazie a tutti per la vostra presenza. Mi dispiace dirvi che non ho intenzione di dimettermi », ha dichiarato Perez nel corso del suo intervento. « Ho chiesto alla giunta elettorale di avviare il processo per indire le elezioni della giunta direttiva, alle quali questa stessa dirigenza si presenterà ».

Il Real Madrid ripartirà ancora una volta da Florentino Pérez . Nonostante le tensioni delle ultime settimane e le voci su un possibile passo indietro, il numero uno del club della capitale spagnola ha annunciato ufficialmente in una conferenza stampa l’avvio del processo elettorale per il rinnovo della giunta direttiva, confermando allo stesso tempo la propria candidatura.

Il presidente del Real Madrid ha parlato apertamente del clima che si sarebbe creato attorno al club dopo una stagione considerata al di sotto delle aspettative, con i blancos rimasti senza Liga e Champions League. Secondo Perez, le critiche avrebbero superato il limite sportivo trasformandosi in attacchi personali.

«Si è creata una situazione assurda contro il Real Madrid e contro di me. Non si vince sempre, ma evidentemente qualcuno non lo accetta», ha spiegato il presidente spagnolo, che ha poi replicato anche alle indiscrezioni circolate sulla sua salute. «Alcuni dicono che io sia malato, che abbia un cancro terminale. La mia salute è perfetta. Continuo a guidare il club e la mia azienda (ACS, ndr), che fattura 50 miliardi di euro all’anno».

Nel suo lungo intervento il presidente madridista ha anche rivendicato i risultati ottenuti durante la propria gestione: «Con me presidente abbiamo vinto 37 titoli nel calcio e 29 nel basket». Da qui la decisione di tornare a candidarsi: «Sarò presente per difendere gli interessi dei soci del Real Madrid. Non mi faranno intimidire».