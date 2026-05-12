Il presidente Mattarella: «Rammarico per esclusione dai Mondiali, serve riavviare una fase di ripresa»

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questo pomeriggio al Quirinale i calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Lazio e Inter, squadre finaliste della Coppa Italia. Nel corso dell’incontro, oltre alla prima carica dello Stato sono intervenuti anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, gli allenatori delle due squadre impegnate domani all’Olimpico – Maurizio Sarri e Cristian Chivu – e l’arbitro della gara, Marco Guida. Presente anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Nel suo discorso, Mattarella ha toccato diversi punti legati al calcio italiano, ribadendo come domani sia una giornata di festa, invitando tutti, tifosi compresi: «Domani sarà un giorno di festa. Oltre 150 paesi collegati. Un giorno di festa dell’intero sistema, è un unico sistema quello del calcio, un sistema cha appassiona i nostri cittadini. Lo spettacolo di domani servirà a molti, soprattutto ai giovani, per innamorarsi sempre più del calcio. Sarà un giorno di festa tra due squadre che hanno una lunga tradizione».