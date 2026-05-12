Presunti insulti razzisti a Davis: il Giudice Sportivo ha disposto un supplemento di indagine

Quest’oggi il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha pubblicato il consueto comunicato al termine della giornata di Serie A. Un turno di campionato contraddistinto dal caso di presunti insulti razzisti rivolti Kenan Davis durante Cagliari-Udinese.

Per questo, il giudice Mastrandrea ha disposto un supplemento di istruttoria da parte della Procura Federale. Oltre al referto del direttore di gara e al rapporto della Procura FIGC, già agli atti, «andranno acquisiti, anche mediante testimonianze o documenti audio/video, elementi circa l’accaduto, con riserva di assumere le decisioni in ordine alle sanzioni da infliggere ai tesserati coinvolti». Nelle prime ricostruzioni, Davis sarebbe stato oggetto di insulti razzisti da parte di Alberto Dossena, difensore del Cagliari che ha però respinto qualsiasi accusa.