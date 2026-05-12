Abodi: «Roma-Lazio? È brutto che ci si trovi davanti ad un giudice»

È nato un vero e proprio caso in merito al giorno e all’ora in cui si disputerà il derby fra Roma e Lazio in programma per la prossima giornata di Serie A che si giocherà nel fine settimana in arrivo. Dopo la decisione della Lega Calcio di fissarlo per domenica alle 12.30, insieme ad altre quattro partite in cui sono impegnate le concorrenti dei giallorossi per un posto in Champions, la Prefettura della Capitale ha deciso per uno spostamento al lunedì sera, con conseguente slittamento anche delle altre quattro sfide.

«Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obbiettivo e l’esigenza della Lega Serie A di mettere tutti insieme ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte», ha commentato il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.