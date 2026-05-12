De Siervo: «Derby di Roma di lunedì? Non credo proprio»

“È ormai deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì? Non credo proprio”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, rispondendo all’AGI mentre lasciava la stazione Termini dopo l’arrivo della Coppa Italia, commentando la decisione della Prefettura di far slittare a lunedì 18 maggio il derby della Capitale. “Arriverà una nota formale ragionata, pesata misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità, ha aggiunto De Siervo.

La Lega Serie A non intende arretrare dopo la decisione della Prefettura di Roma di far disputare il derby tra Roma e Lazio lunedì 18 maggio alle 20.45, invece che domenica 17 alle 12.30 come previsto dal calendario della 37ª giornata diffuso ieri. Gli uffici di via Rosellini stanno preparando un ricorso d’urgenza al Tar del Lazio, competente sul caso, che sarà depositato a breve contro il provvedimento prefettizio.