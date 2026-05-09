Si allarga l’inchiesta sugli arbitri: previste nuove audizioni davanti al pm

Schenone, attuale club referee manager nerazzurro, è stato ascoltato per circa tre ore dal pm Maurizio Ascione come persona informata sui fatti e non risulta indagato. La sua testimonianza si sarebbe concentrata anche sul ormai noto incontro del 2 aprile 2025 « presso lo stadio San Siro », data diventata centrale nell’indagine che vede tra gli indagati l’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi.

Secondo l’ipotesi investigativa, Rocchi avrebbe agito «in concorso con altre persone» nell’ambito di una presunta combine sulle designazioni arbitrali di due gare del 2025. Al centro ci sarebbero le scelte relative a Daniele Doveri, arbitro ritenuto “poco gradito” all’Inter e che, secondo l’accusa, sarebbe stato designato in modo strategico per impedirgli poi di dirigere altre partite decisive nella corsa scudetto, e ad Andrea Colombo, considerato invece più gradito per una trasferta dei nerazzurri.

Gli inquirenti stanno cercando di chiarire chi possa aver avuto un ruolo accanto a Rocchi nella gestione di quelle indicazioni. Schenone, presente secondo quanto emerso a San Siro per la semifinale di Coppa Italia Milan-Inter del 2 aprile 2025, avrebbe però ribadito la propria estraneità ai fatti, confermando di essersi sempre rapportato esclusivamente con Riccardo Pinzani, all’epoca referente FIGC per i rapporti con le società.

La posizione del dirigente interista resta quindi quella di semplice testimone. In Procura, inoltre, viene precisato che al momento non risultano altri indagati oltre a Rocchi, anche se gli approfondimenti investigativi sembrano orientati a verificare eventuali responsabilità di altri soggetti.