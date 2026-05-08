Copertura e spalti più vicini al campo: il Palermo svela il nuovo Barbera

La società siciliana sottolinea inoltre di attendere che anche Stato e Regione concretizzino il supporto annunciato a fianco del club e del Comune di Palermo. Nel frattempo, in attesa dell’apertura della Conferenza decisoria e delle valutazioni da parte degli enti competenti, il Palermo ha deciso di condividere pubblicamente la visione del futuro Barbera, sviluppata insieme allo studio di architettura Populous .

Il Palermo accelera sul progetto di riqualificazione dello Stadio Renzo Barbera e compie un nuovo passo nel percorso amministrativo destinato a ridisegnare il futuro dell’impianto rosanero. Il club ha infatti comunicato di aver presentato alla Regione Siciliana tutta la documentazione necessaria nell’ambito dell’iter relativo al nuovo stadio, confermando così il proprio impegno economico e progettuale.

L’idea del club va oltre il semplice restyling dell’impianto sportivo: il nuovo Barbera viene immaginato come una moderna infrastruttura urbana, sostenibile e integrata con il tessuto cittadino, capace di accompagnare Palermo verso una dimensione sempre più internazionale senza perdere il legame con la propria identità storica.

I cinque principi guida del nuovo impianto

Alla base del progetto ci sono cinque principi guida. Il primo riguarda il rapporto tra stadio e città. Il Palermo punta infatti a trasformare il Barbera in uno spazio aperto e vissuto quotidianamente, non limitato ai giorni delle partite. L’obiettivo è creare nuove aree di socialità e servizi per famiglie, tifosi e residenti, contribuendo alla rigenerazione urbana del quartiere e rafforzando il legame tra impianto e comunità.

Grande attenzione viene riservata anche all’esperienza dei tifosi. Il progetto prevede una copertura totale dello stadio, spalti più vicini al campo e privi di barriere, nuove aree hospitality e fan zone, oltre a maggiori spazi dedicati alle persone con disabilità. Previsti anche nuovi punti food & beverage e ambienti pensati per eventi speciali, con l’obiettivo di rendere il Barbera più accessibile, sicuro e coinvolgente per tutte le generazioni di tifosi rosanero.

Uno degli aspetti centrali della riqualificazione sarà inoltre il rispetto della storia e del contesto paesaggistico dell’impianto. Il club evidenzia come il progetto sia stato sviluppato tenendo conto del valore simbolico dello stadio, del Parco della Favorita e della vista su Monte Pellegrino, elementi considerati parte integrante dell’identità di Palermo.