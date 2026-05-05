La Serie B lancia un nuovo pallone: sarà utilizzato nelle sfide dei playoff

Kappa e Lega Serie B hanno presentato ufficialmente KOMBAT Ball 2025/2026, quarto pallone ufficiale di questa stagione di Serie BKT. Dopo la versione “ufficiale”, la Winter Edition ad alta visibilità e il Pallone rosso dedicato alla ricorrenza del 25 novembre contro la violenza sulle donne, arriva ora un’edizione speciale riservata alle gare valide per i playoff.

Si arricchisce quindi con nuovi modelli la partnership fra Kappa e LNPB, giunta alla nona stagione consecutiva e che nella 2026/2027 taglierà l’importante traguardo del decimo anniversario. Il KOMBAT Ball 2025/2026 è un pallone termosaldato con certificazione FIFA QUALITY PRO, caratterizzato da 14 pannelli, micro-texturizzazione per un miglior controllo e un design composto dagli “Omini” in oro, dal logo della Serie BKT, della Lega B, delle Finals Playoff 25/26 e con inserzioni in colore nero, grigio e oro.