Roma-Lazio, da domani in vendita i biglietti per il settore ospite: i laziali entreranno?

Tutt’altro clima in casa biancoceleste. La Lazio vive ormai una contestazione permanente da parte della tifoseria, con una iniziativa partita dal tifo organizzato ma seguita da gran parte degli abbonati, che hanno lasciato vuoto lo stadio Olimpico in diverse occasioni nelle ultime settimane. L’eccezione a una stagione complicata riguarderà però la finale di Coppa Italia che si giocherà il 13 maggio contro l’Inter e che varrebbe – in caso di successo – la qualificazione all’Europa League 2026/27.

Da domani, con l’inizio della vendita dei biglietti per il settore ospite , si apre ufficialmente il derby di Roma del prossimo 17 maggio (con orario da definire, anche se il presidente della Serie A Ezio Simonelli ha ipotizzato lo slot delle 12.30). Una sfida che si disputerà in casa dei giallorossi, a caccia di un piazzamento che li conduca alla qualificazione alla prossima Champions League.

Nonostante il derby e la sua importanza a livello di rivalità cittadina, i gruppi organizzati dei tifosi laziali hanno già fatto sapere nelle scorse settimane che porteranno avanti la loro protesta contro il patron Claudio Lotito. Per questo motivo si preannuncia uno stadio Olimpico interamente giallorosso, visto che a meno di colpi di scena non saranno presenti tifosi biancocelesti.

In attesa di capire se alcuni tifosi ospiti saranno presenti, questi sono i prezzi relativi ai biglietti nei settori dedicati ai tifosi laziali: