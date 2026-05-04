Il Foro Italico è pronto ad accogliere i protagonisti degli Internazionali BNL d’Italia 2026: il sorteggio del tabellone principale maschile ha definito il cammino degli azzurri e i possibili incroci verso le fasi decisive. Sono quattro le teste di serie italiane, guidate dal numero uno del mondo Jannik Sinner, inserito nella parte alta del draw.

Il cammino di Sinner e il primo quarto

Sinner, alla settima partecipazione al torneo romano (bilancio 14-6), debutterà al secondo turno contro Sebastian Ofner o Alex Michelsen. Il suo percorso potrebbe accendersi già al terzo turno, dove è possibile un incrocio con Jakub Mensik o addirittura un derby con Matteo Berrettini.

Guardando alle teste di serie, il numero uno del mondo ha nel suo ottavo il francese Arthur Fils e nei quarti un possibile scontro con lo statunitense Ben Shelton. In semifinale, invece, il principale candidato all’incrocio è il canadese Felix Auger-Aliassime.