Il Foro Italico è pronto ad accogliere i protagonisti degli Internazionali BNL d’Italia 2026: il sorteggio del tabellone principale maschile ha definito il cammino degli azzurri e i possibili incroci verso le fasi decisive. Sono quattro le teste di serie italiane, guidate dal numero uno del mondo Jannik Sinner, inserito nella parte alta del draw.
Il cammino di Sinner e il primo quarto
Sinner, alla settima partecipazione al torneo romano (bilancio 14-6), debutterà al secondo turno contro Sebastian Ofner o Alex Michelsen. Il suo percorso potrebbe accendersi già al terzo turno, dove è possibile un incrocio con Jakub Mensik o addirittura un derby con Matteo Berrettini.
Guardando alle teste di serie, il numero uno del mondo ha nel suo ottavo il francese Arthur Fils e nei quarti un possibile scontro con lo statunitense Ben Shelton. In semifinale, invece, il principale candidato all’incrocio è il canadese Felix Auger-Aliassime.
Nel primo quarto sono presenti diversi italiani:
- Berrettini esordirà contro Alexei Popyrin, con precedenti favorevoli (3-1), e punta a migliorare il quarto di finale del 2020
- Lorenzo Sonego sfiderà il peruviano Ignacio Buse
- Luca Nardi affronterà un qualificato
- Francesco Maestrelli debutterà contro Roberto Bautista Agut, con possibile terzo turno proprio contro Shelton
Cobolli guida il secondo quarto
Nel secondo quarto della parte alta spicca Flavio Cobolli, testa di serie numero 10 e unico azzurro tra i favoriti in questo spicchio. Il romano è inserito nell’ottavo del russo Daniil Medvedev e nel quarto di Auger-Aliassime.
Cobolli debutterà contro Zizou Bergs o Terence Atmane. In questo settore:
- Mattia Bellucci sfiderà Roman Andres Burruchaga
- Gianluca Cadenasso farà il suo esordio assoluto in un Masters 1000 contro Thiago Tirante
Musetti nella parte bassa: possibile Djokovic ai quarti
Nella metà inferiore del tabellone, quella presidiata dalla testa di serie numero 2, è stato inserito Lorenzo Musetti. Il carrarino, testa di serie numero 8, potrebbe affrontare il ceco Jiri Lehecka agli ottavi e soprattutto Novak Djokovic nei quarti di finale.
Musetti arriva a Roma dopo una crescita costante sulla terra battuta: nel 2025 ha raggiunto la semifinale al Foro Italico e risultati di rilievo anche tra Madrid, Monte-Carlo e Roland Garros.
Darderi e l’ultimo quarto
Nell’ultimo spicchio di tabellone c’è Luciano Darderi, testa di serie numero 20, inserito nell’ottavo del tedesco Alexander Zverev.
Darderi esordirà contro Hubert Hurkacz o Yannick Hanfmann e potrebbe incrociare lo statunitense Tommy Paul al terzo turno.
Completano il quadro:
- Matteo Arnaldi contro Jaume Munar
- Federico Cinà contro Alexander Blockx
I possibili quarti di finale
Sulla base delle teste di serie e del tabellone, questi gli incroci più probabili nei quarti:
- [1] Sinner vs [5] Shelton (primo quarto)
- [7] Medvedev vs [4] Auger-Aliassime (secondo quarto)
- [8] Musetti vs [3] Djokovic (terzo quarto)
- [6] De Minaur vs [2] Zverev (ultimo quarto)