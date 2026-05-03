Da Pier Silvio e Marina Berlusconi a Confalonieri: gli stipendi di Mediaset nel 2025

Quanto guadagnano i massimi dirigenti di Mediaset? La tv del Biscione ha pubblicato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, indicando anche i compensi dei principali manager e dei componenti del CdA. Il Gruppo ha registrato lo scorso anno ricavi consolidati pari a 4.031 milioni, in crescita del 37% rispetto all’esercizio 2024, per un utile netto consolidato ha raggiunto i 301 milioni, più del doppio dei 138 milioni dell’anno precedente, quando avevano in parte pesato proprio le svalutazioni sul gruppo tedesco. L’EBIT ricorrente consolidato del Gruppo è stato pari a 317 milioni, confermando una solida redditività operativa anche in un anno di significativa trasformazione. L’EBIT consolidato riportato dal Gruppo, che include voci non ricorrenti per 78 milioni (costi di ristrutturazione e costi accessori all’Offerta su ProSienbeSat.1) è stato pari a 239 milioni.

La società ha inoltre reso noti i compensi ai top manager e ai componenti del CdA. In particolare, il dirigente più pagato nell’ultimo esercizio è stato Marco Giordani, con circa 6,5 milioni di euro includendo anche la componente equity (con 3,7 milioni, pari a 25 mensilità, legati alla cessazione del rapporto con MFE da quando è diventato CEO della controllata Prosiebensat), seguito da Stefano Sala con circa 5 milioni. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di MFE – MediaForEurope, ha invece percepito complessivamente circa 3,7 milioni di euro considerando tutte le voci, equity inclusa.