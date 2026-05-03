Si allarga l’indagine sul sistema Rocchi: sei nuovi esposti in procura, già sentiti 17 arbitri

L’inchiesta conta al momento cinque indagati. I nuovi esposti si aggiungono a quelli già presentati nei mesi scorsi, tra cui quello dell’avvocato-tifoso del Verona Michele Croce e dell’ex arbitro Domenico Rocca, oltre alla testimonianza dell’ex collega Eugenio Abbattista. Dopo l’apertura del fascicolo nell’ottobre 2024, il pubblico ministero Maurizio Ascione, che coordina il nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza, ha già ascoltato almeno 17 tra arbitri ed ex direttori di gara.

L’indagine sugli arbitri continua ad allargarsi: quasi ogni giorno emergono nuovi elementi e, nelle ultime ore, almeno altri sei arbitri o ex direttori di gara – hanno presentato un esposto alla Procura di Milano per aggiungere la propria testimonianza. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Si tratta di denunce che verranno approfondite nei prossimi giorni e che potrebbero portare a nuove convocazioni da parte degli inquirenti.

Al centro dell’indagine c’è l’ex designatore di Serie A e B Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva, insieme al supervisore VAR Andrea Gervasoni. Quest’ultimo è stato interrogato per quattro ore negli scorsi giorni in merito a una presunta interferenza sul VAR durante Salernitana-Modena: «Non ero nemmeno in quella palazzina», si è difeso, assistito dall’avvocato Michele Ducci. Gli accertamenti proseguono anche su altri episodi, tra cui Inter-Roma e un fallo non sanzionato su Bisseck.

Sempre secondo Repubblica, le nuove testimonianze descrivono quello che alcuni colleghi hanno definito «il sistema Rocchi»: un contesto fatto di «figli e figliastri», in cui chi criticava rischiava di essere escluso e le designazioni sarebbero state influenzate da interessi personali. Tra i racconti emerge anche quello di un ex arbitro che, dopo un diverbio su una direzione di gara e un successivo infortunio, sarebbe stato progressivamente emarginato perché ritenuto fuori da una presunta “cerchia”.