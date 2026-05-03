Formula 1, GP Miami in streaming gratis? Guarda la gara in diretta

Se hai cliccato su questo articolo starai probabilmente cercando un modo di vedere GP Miami in streaming gratis.
Il Mondiale di Formula 1, dopo aver saltato le due gare in Medio Oriente, si vola negli Stati Uniti per il 4° Gran Premio della stagione.
GP Miami in streaming gratis – Il via alle ore 19.00
Il GP Miami non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmesso domenica 3 maggio 2026, alle ore 19.00 in diretta su Sky, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Formula 1.
GP Miami in streaming gratis – La gara su Now
Per chi non fosse abbonato a Sky e volesse seguire il GP Miami in streaming, la gara sarà visibile anche su Now, il servizio in streaming che offre tutto lo spettacolo del calcio e dello sport di Sky. Seguire il GP USA in streaming su Now è semplice. Basta scegliere immediatamente l’offerta Sport, che consente di accedere a tutti i contenuti sportivi che sono parte della proposta di Sky.
L’offerta Sport comprende le emozioni del Calcio e dello Sport firmato Sky: la Serie A TIM 2024-29 con 3 partite su 10 ogni giornata, la UEFA Champions League 2024-2027 in esclusiva con 185 partite su 203 a stagione, il calcio europeo, i motori e molto altro.
Il Pass mensile ha un costo di 24,99 euro e dura 30 giorni. Si attiva al momento dell’acquisto e si può disdire il rinnovo automatico senza alcun vincolo entro 24 ore prima della scadenza del periodo di visione. Tuttavia, è possibile approfittare dell’offerta da 14,99 euro al mese, con il vincolo per 12 mesi.
GP Miami in streaming gratis – Su NOW una proposta ricca e flessibile
Il GP Miami in streaming è solo uno degli eventi live che possono essere seguiti su NOW.
La proposta di NOW non è soltanto ricca, ma anche flessibile, perché sarà possibile seguire tutti gli eventi su diversi tipi di dispositivi: Smart TV, Smartphone, Tablet, PC, Game Console, Google Chromecast e NOW Smart Stick.
In particolare, proprio grazie al NOW Smart Stick, sarà possibile trasformare in pochi istanti ogni televisore in una Smart TV: saranno sufficienti una connessione a internet (velocità minima di 2,5Mbps) e un ingresso HDMI.