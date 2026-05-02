Arezzo Vicenza in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per la prima giornata della Supercoppa di Serie C. La sfida è in programma per sabato 2 maggio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30 .

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Arezzo Vicenza in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C è arrivata ai playoff. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Arezzo Vicenza in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Arezzo-Vicenza, la programmazione di Sky non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW per il primo turno dei playoff:

DOMENICA 3 MAGGIO

Ore 17.30

CITTADELLA-ARZIGNANO VALCHIAMPO

Sky Sport 252

Ore 20.00

CASERTANA-ATALANTA U23

Sky Sport 252

Sky Sport 252 CROTONE-AUDACE CERIGNOLA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 PIANESE-TERNANA

Sky Sport 254

Sky Sport 254 MONOPOLI-CASARANO

Sky Sport 255

Sky Sport 255 PINETO-GUBBIO

Sky Sport 256

Sky Sport 256 TRENTO-GIANA ERMINIO

Sky Sport 257

Sky Sport 257 LUMEZZANE-ALCIONE MILANO

Sky Sport 258

Ore 20.45