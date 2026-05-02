Arezzo Vicenza in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Arezzo Vicenza in streaming gratis.
Le due squadre scendono in campo per la prima giornata della Supercoppa di Serie C. La sfida è in programma per sabato 2 maggio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30.
Arezzo Vicenza in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C è arrivata ai playoff. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Arezzo Vicenza in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
Detto di Arezzo-Vicenza, la programmazione di Sky non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW per il primo turno dei playoff:
DOMENICA 3 MAGGIO
Ore 17.30
- CITTADELLA-ARZIGNANO VALCHIAMPO
Sky Sport 252
Ore 20.00
- CASERTANA-ATALANTA U23
Sky Sport 252
- CROTONE-AUDACE CERIGNOLA
Sky Sport 253
- PIANESE-TERNANA
Sky Sport 254
- MONOPOLI-CASARANO
Sky Sport 255
- PINETO-GUBBIO
Sky Sport 256
- TRENTO-GIANA ERMINIO
Sky Sport 257
- LUMEZZANE-ALCIONE MILANO
Sky Sport 258
Ore 20.45
- JUVENTUS NEXT GEN-VIS PESARO
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251