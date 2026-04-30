Stellantis torna in utile nel primo semestre 2026, ma il titolo crolla in Borsa

I ricavi netti sono aumentati del 6% a 38,1 miliardi di euro, trainati soprattutto dalla buona performance in Nord America, a cui si sono affiancati risultati positivi anche in Europa allargata e nell’area Medio Oriente e Africa. Il dato sui ricavi si è però rivelato leggermente inferiore alle attese del mercato: il consensus di Bloomberg indicava infatti 38,49 miliardi, contro i 38,13 miliardi effettivamente registrati.

Stellantis torna alla redditività nel primo trimestre del 2026, mostrando un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari. Il colosso dell’automotive (di cui Exor è primo azionista) ha registrato un utile netto di circa 400 milioni di euro , sostenuto dalla crescita dei volumi e da un rafforzamento della performance operativa. L’utile operativo rettificato si è attestato a 1 miliardo di euro, pari a un margine del 2,5%, con la maggior parte delle regioni che ha chiuso il periodo con risultati positivi.

Sul fronte delle prospettive, Stellantis ha confermato la guidance finanziaria per il 2026, prevedendo una crescita dei ricavi a una cifra percentuale media, un margine operativo rettificato positivo a una cifra percentuale bassa e un miglioramento complessivo di ricavi, redditività e flusso di cassa industriale. La società punta inoltre a una generazione di cassa industriale positiva nel 2027.

Un elemento rilevante riguarda l’impatto dei dazi statunitensi: la stima per il 2026 è stata ridotta da 1,6 a 1,3 miliardi di euro, grazie a un effetto positivo di circa 400 milioni legato ai rimborsi attesi dopo la bocciatura delle misure da parte della Corte Suprema.

«I primi tre mesi del 2026 riflettono i risultati delle azioni intraprese per riportare Stellantis su un percorso di crescita sostenibile e profittevole. I prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore e siamo fiduciosi che i 10 nuovi veicoli previsti per il 2026 consentiranno di consolidare questo slancio», ha commentato l’amministratore delegato Antonio Filosa. «La nostra priorità è chiara: mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo», ha aggiunto, annunciando ulteriori dettagli in occasione dell’Investor Day del 21 maggio ad Auburn Hills.

A livello geografico, il Nord America si conferma il principale motore di crescita: le vendite sono aumentate del 6% rispetto al primo trimestre del 2025, con progressi del 4% negli Stati Uniti, del 15% in Canada e del 19% in Messico. In un mercato complessivamente in calo del 6%, Stellantis è risultata il costruttore con il più alto tasso di crescita nella regione, portando la quota di mercato al 7,9% (+80 punti base). Determinante il contributo del marchio Ram, le cui vendite domestiche sono cresciute di circa il 20% su base annua, insieme alle performance di Jeep.