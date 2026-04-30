Stellantis torna in utile nel primo semestre 2026, ma il titolo crolla in Borsa

Stellantis torna alla redditività nel primo trimestre del 2026, mostrando un miglioramento su base annua di tutti i principali indicatori finanziari. Il colosso dell’automotive (di cui Exor è primo azionista) ha registrato un utile netto di circa 400 milioni di euro, sostenuto dalla crescita dei volumi e da un rafforzamento della performance operativa. L’utile operativo rettificato si è attestato a 1 miliardo di euro, pari a un margine del 2,5%, con la maggior parte delle regioni che ha chiuso il periodo con risultati positivi.
I ricavi netti sono aumentati del 6% a 38,1 miliardi di euro, trainati soprattutto dalla buona performance in Nord America, a cui si sono affiancati risultati positivi anche in Europa allargata e nell’area Medio Oriente e Africa. Il dato sui ricavi si è però rivelato leggermente inferiore alle attese del mercato: il consensus di Bloomberg indicava infatti 38,49 miliardi, contro i 38,13 miliardi effettivamente registrati.
Nonostante il ritorno all’utile, il titolo ha reagito negativamente in Borsa, arrivando a perdere il 10,1% a 5,97 euro in apertura di seduta a Piazza Affari, dopo la pubblicazione dei risultati.
Sul fronte delle prospettive, Stellantis ha confermato la guidance finanziaria per il 2026, prevedendo una crescita dei ricavi a una cifra percentuale media, un margine operativo rettificato positivo a una cifra percentuale bassa e un miglioramento complessivo di ricavi, redditività e flusso di cassa industriale. La società punta inoltre a una generazione di cassa industriale positiva nel 2027.
Un elemento rilevante riguarda l’impatto dei dazi statunitensi: la stima per il 2026 è stata ridotta da 1,6 a 1,3 miliardi di euro, grazie a un effetto positivo di circa 400 milioni legato ai rimborsi attesi dopo la bocciatura delle misure da parte della Corte Suprema.
«I primi tre mesi del 2026 riflettono i risultati delle azioni intraprese per riportare Stellantis su un percorso di crescita sostenibile e profittevole. I prodotti lanciati nel 2025 sono stati accolti con favore e siamo fiduciosi che i 10 nuovi veicoli previsti per il 2026 consentiranno di consolidare questo slancio», ha commentato l’amministratore delegato Antonio Filosa. «La nostra priorità è chiara: mettere i clienti al centro di tutto ciò che facciamo», ha aggiunto, annunciando ulteriori dettagli in occasione dell’Investor Day del 21 maggio ad Auburn Hills.
A livello geografico, il Nord America si conferma il principale motore di crescita: le vendite sono aumentate del 6% rispetto al primo trimestre del 2025, con progressi del 4% negli Stati Uniti, del 15% in Canada e del 19% in Messico. In un mercato complessivamente in calo del 6%, Stellantis è risultata il costruttore con il più alto tasso di crescita nella regione, portando la quota di mercato al 7,9% (+80 punti base). Determinante il contributo del marchio Ram, le cui vendite domestiche sono cresciute di circa il 20% su base annua, insieme alle performance di Jeep.
In Europa allargata le vendite sono aumentate del 5% (8% includendo Leapmotor), con una crescita superiore a quella del mercato. La quota nell’area EU30 è salita al 17,5% (+20 punti base), o al 18,1% (+70 punti base) includendo Leapmotor. A sostenere i risultati è stata una gamma diversificata tra elettrico, ibrido e motorizzazioni tradizionali, oltre ai nuovi lanci come la Fiat Grande Panda sulla piattaforma Smart Car e il rafforzamento del segmento C-SUV.
In Sud America le vendite sono cresciute dell’1% (2% includendo Leapmotor), con Stellantis che ha mantenuto la leadership nella regione con una quota del 21,1%. Il gruppo si conferma primo sia in Brasile sia in Argentina, entrambi con una quota del 28,9%. Nel Medio Oriente e Africa le vendite sono rimaste stabili nonostante un mercato in calo del 4%. La quota di mercato è salita all’11,5% (+50 punti base), grazie in particolare alla forte crescita in Algeria (+18%), dove Stellantis è leader, così come in Turchia.
Segnali contrastanti arrivano invece dall’Asia-Pacifico, dove le vendite sono diminuite del 4% (2% includendo Leapmotor) in un contesto di mercato debole. Fa eccezione l’India, che ha registrato un aumento del 71% grazie al rinnovamento della gamma Citroën. Nel complesso, i risultati segnano un ritorno alla redditività e un miglioramento operativo diffuso, ma non sono bastati a convincere i mercati, che hanno penalizzato il titolo soprattutto per ricavi sotto le attese e margini ancora contenuti rispetto alle aspettative.