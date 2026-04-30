Inzaghi: «Con la Champions sarei rimasto. Indagine arbitri? L'Inter l'anno scorso è stata penalizzata»

L’Inter, l’inchiesta sul mondo arbitrale e una stagione – quella 2024/25 – che ha inevitabilmente lasciato l’amaro in bocca. Simone Inzaghi è tornato a parlare in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, dove ha messo insieme i pezzi degli ultimi mesi. A cominciare proprio dalle notizie più recenti. Sull’inchiesta legata al mondo arbitrale, si è esposto così: «Mi ha scioccato: l’Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa… È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti». Nel dettaglio, i magistrati hanno parlato di arbitri graditi e sgraditi all’Inter, un punto su cui Inzaghi ha ribadito: «Ok, ma come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata. Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio parlare del Napoli, che ha vinto onestamente lo scudetto. Ma resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa. Non accuso nessuno e non dubito della buona fede. Diciamo che non siamo stati fortunati, tutto ha girato contro, anche se abbiamo le nostre colpe. Rimane un dispiacere che non passerà: perdere lo scudetto per un punto è doloroso».

A proposito del 2024/25, Inzaghi ha ribadito che non cambierebbe comunque nulla di quanto fatto in stagione: «Non cambierei niente. Noi avevamo un sogno: il triplete. Alla fine della stagione abbiamo pagato le 23 partite giocate in più rispetto al Napoli. Ma io rifarei tutto: l’Inter ha il dovere di competere a ogni livello. E poi le serate contro il Bayern e il Barcellona rimarranno nella mia mente più dei trofei. Sono state vittorie forse irripetibili». Poi, a proposito della finale di Champions con il PSG: «Siamo arrivati alla partita senza troppe energie, sia fisiche che mentali: non è una giustificazione ma un dato di fatto. La delusione per lo scudetto perso ha pesato, minando l’autostima. Il PSG è una grande squadra, come abbiamo visto anche l’altra sera contro il Bayern: ha indirizzato la finale con due gol e sfruttato la migliore brillantezza, mentre noi abbiamo provato a reagire e ci siamo disuniti. Ci fa male ancora aver perso così ma non possiamo dimenticare ciò che era successo prima, in Europa». Si torna anche sull’indiscrezione secondo cui Inzaghi avrebbe comunicato alla squadra il suo addio prima della finale: «Assolutamente no. Non avrei potuto farlo perché la decisione, molto sofferta per me e per la mia famiglia, non era stata presa. La verità è che è successo tutto molto velocemente: due giorni dopo Monaco ci siamo incontrati a casa di Marotta, alla presenza di Ausilio e Baccin. In quel contesto ho manifestato l’esigenza di cambiare, perché sentivo che si era chiuso un ciclo. Loro avrebbero voluto continuare con me ma hanno capito la scelta: ci siamo lasciati da amici e lo siamo ancora. Ma se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all’Inter». Così è arrivata l’esperienza in Arabia Saudita, anche se ora si parla di un possibile esonero: «A me sembra che siano tutti contenti di me. Abbiamo fatto i quarti di finale al Mondiale per Club, siamo ancora in corsa per il titolo in campionato perché abbiamo 8 punti di svantaggio ma dobbiamo ancora affrontare l’Al Nassr nello scontro diretto, dobbiamo giocare la finale di Coppa del Re… E soprattutto non abbiamo ancora perso una partita in stagione, perché l’eliminazione dalla Champions asiatica contro l’Al Sadd di Mancini è arrivata ai rigori. Non credo che esista nel mondo un allenatore ancora imbattuto».