Indagine arbitri, due temi legali: trasferimento già programmato per il pm Ascione e nodo competenza territoriale

Qualora l’inchiesta sul mondo arbitrale portasse a un processo per frode sportiva, questo sicuramente non sarà condotto per l’accusa dall’attuale pm incaricato delle indagine, Maurizio Ascione, e non è sicuro nemmeno che avrà come sede il Tribunale di Milano.

Infatti, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, il pm Ascione ha da poco ottenuto il via libera dal Consiglio Superiore della Magistratura, come primo in graduatoria tra coloro che hanno fatto domanda, al suo passaggio nei ranghi della Procura europea antifrode (Eppo) nella sede di Roma. Trasferimento programmato per il periodo fra luglio e agosto. Per quanto riguarda, invece, la sede dell’eventuale processo, se il reato fosse individuato appunto nelle mosse di Rocchi collocato dietro alla vetrata della sala VAR di Lissone, questa sede rientrerebbe nel raggio di competenza territoriale del Tribunale di Monza.