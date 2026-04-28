Leasing di un suv non saldato, Osimhen accusato di appropriazione indebita

Victor Osimhen ha lasciato Napoli ormai da quasi due anni, ma ora l’attaccante nigeriano in forza al Galatasaray dovrà affrontare una storia fuori dal campo che lo riporterà a ripercorrere quel periodo relativo a quando vestiva la maglia azzurra. Infatti, nei confronti di Osimhen è stata inoltrata una denuncia , formalizzata, dai Carabinieri di Milano, per appropriazione indebita per un contratto di leasing che, secondo la casa automobilistica Mercedes , non sarebbe stato onorato nella sua maggior parte .

Secondo la denuncia, esiste un arretrato di rate mai saldate da Osimhen, che ammonterebbe a un totale di quasi 90mila euro per auto guidate, ma mai interamente saldate. Inoltre, scaduto l’ultimo contratto, a tre anni dalla sua sottoscrizione, il veicolo non sarebbe più stato restituito, aggiungendo — secondo la versione dell’avvocato del ramo finanziario della Mercedes — una ulteriore beffa oltre al danno economico. Una versione che adesso dovrà passare attraverso le necessarie verifiche e i riscontri della documentazione bancaria allegata alla denuncia.

Intanto la carriera di Osimhen prosegue fra gol e trionfi, si avvicina la conquista del campionato turco con il Galatasaray, e anche la sua passione per le macchine non è cambiata nel frattempo. Infatti, nel dicembre 2024, per festeggiare il suo 26esimo compleanno, si era regalato una sgargiante Lamborghini Urus verde evidenziatore. E, infine, da un mese gira per le strade di Istanbul a bordo di una Revuelto, altro gioiello della casa di Sant’Agata Bolognese da oltre mezzo milione di valore di listino,a cui vanno aggiunti i vari optional.