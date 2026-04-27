Mondiale per Club 2029, il ranking ufficiale aggiornato con i nuovi criteri FIFA

Proprio quest’oggi, quando la stagione 2025/26 si avvicina alla propria conclusione, la FIFA ha pubblicato i nuovi criteri ufficiali per l’ assegnazione dei punti in base al percorso che le squadre impegnate in Champions League da determinare, a fine stagione 2027/2 8 quali saranno i club che potranno partecipare alla competizione voluta dal presidente FIFA Gianni Infantino, che dovrebbe vedere confermato il format a 32 partecipanti .

Con la stagione 2024/25 è ripartito il conteggio dei punti per il ranking delle squadre impegnate in Champions League per qualificarsi alla prossima edizione del Mondiale per Club , fissata nel 2029 dopo che la prima si è giocata nell’estate del 2025 negli USA ed è stata vinta dal Chelsea.

Ranking Mondiale per Club 2029 – I nuovi criteri FIFA uniformati per tutte le confederazioni

Ma come vengono assegnati i punti alle varie squadre in base al loro percorso in Champions? Per il ciclo di qualificazione 2025-2028, valido per il Mondiale per Club 2029, la FIFA ha deciso di introdurre un sistema unico per tutte le confederazioni:

3 punti per la vittoria

1 punto per il pareggio

3 punti per il passaggio a ciascuna fase della competizione

Resta però una specificità per l’Europa, legata al nuovo formato della Champions League introdotto dalla stagione 2024/25. La fase “a girone unico” (League Phase) prevede infatti che le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto disputino uno spareggio in più per accedere agli ottavi di finale, con due partite aggiuntive rispetto alle prime otto classificate, qualificate direttamente. Questo crea un potenziale squilibrio: chi passa dai playoff ha più opportunità di accumulare punti. Per evitare una distorsione competitiva, la FIFA ha introdotto un correttivo: le squadre qualificate direttamente agli ottavi riceveranno un bonus di 12 punti, equivalente al massimo bottino ottenibile da chi disputa e supera il playoff. In questo modo viene garantita un’equità sportiva, evitando che un miglior piazzamento nella fase campionato si traduca paradossalmente in un minor punteggio nel ranking.