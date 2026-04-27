Mondiale per Club 2029, il ranking ufficiale aggiornato con i nuovi criteri FIFA

Con la stagione 2024/25 è ripartito il conteggio dei punti per il ranking delle squadre impegnate in Champions League per qualificarsi alla prossima edizione del Mondiale per Club, fissata nel 2029 dopo che la prima si è giocata nell’estate del 2025 negli USA ed è stata vinta dal Chelsea.
Proprio quest’oggi, quando la stagione 2025/26 si avvicina alla propria conclusione, la FIFA ha pubblicato i nuovi criteri ufficiali per l’assegnazione dei punti in base al percorso che le squadre impegnate in Champions League da determinare, a fine stagione 2027/28 quali saranno i club che potranno partecipare alla competizione voluta dal presidente FIFA Gianni Infantino, che dovrebbe vedere confermato il format a 32 partecipanti.
Ranking Mondiale per Club 2029 – I nuovi criteri FIFA uniformati per tutte le confederazioni
Ma come vengono assegnati i punti alle varie squadre in base al loro percorso in Champions? Per il ciclo di qualificazione 2025-2028, valido per il Mondiale per Club 2029, la FIFA ha deciso di introdurre un sistema unico per tutte le confederazioni:
- 3 punti per la vittoria
- 1 punto per il pareggio
- 3 punti per il passaggio a ciascuna fase della competizione
Resta però una specificità per l’Europa, legata al nuovo formato della Champions League introdotto dalla stagione 2024/25. La fase “a girone unico” (League Phase) prevede infatti che le squadre classificate tra il 9° e il 24° posto disputino uno spareggio in più per accedere agli ottavi di finale, con due partite aggiuntive rispetto alle prime otto classificate, qualificate direttamente. Questo crea un potenziale squilibrio: chi passa dai playoff ha più opportunità di accumulare punti. Per evitare una distorsione competitiva, la FIFA ha introdotto un correttivo: le squadre qualificate direttamente agli ottavi riceveranno un bonus di 12 punti, equivalente al massimo bottino ottenibile da chi disputa e supera il playoff. In questo modo viene garantita un’equità sportiva, evitando che un miglior piazzamento nella fase campionato si traduca paradossalmente in un minor punteggio nel ranking.
Ranking Mondiale per Club 2029 – Le squadre già qualificate
Rimane, infine, il pass diretto per le vincitrici continentali nelle quattro stagioni prese in considerazione (dalla 24/25 alla 27/28), che sono le seguenti:
- PSG (Francia/UEFA)
- Al Ahli (Arabia Saudita/AFC)
- Pyramids (Egitto/CAF)
- Flamengo (Brasile/CONMEBOL)
- Cruz Azul (Messico/CONCACAF)
Va considerato che, se dovesse essere confermato la specifica della scorsa edizione, ogni nazione potrebbe essere rappresentata da un massimo di due squadre per nazione così da andare a comporre le 32 formazioni partecipanti, fra le quali ci sono 12 europee, comprese le quattro vincitrici delle precedenti edizioni della Champions League
Ranking Mondiale per Club 2029 – La classifica aggiornata e la situazione delle squadre italiane
Invece, il ranking ufficiale, relativo alle formazioni UEFA, stilato fino a questo momento in vista dell’edizione del 2029 del Mondiale per Club è questo, prima della gara di andata delle semifinali di Champions League (* le formazioni ancora in corsa nella massima competizione europea 2025/26):
- Arsenal – 103 punti*
- PSG – 97 punti* (già qualificata per aver vinto Champions 2024/25)
- Bayern Monaco – 92 punti*
- Barcellona – 92 punti
- Liverpool – 78 punti
- Inter – 76 punti
- Real Madrid – 75 punti
- Atletico Madrid – 74 punti*
- Borussia Dortmund – 58 punti
- Bayer Leverkusen – 57 punti
- Sporting Lisbona – 56 punti
- Manchester City – 48 punti
- Atalanta – 46 punti
- Aston Villa – 43 punti
- Brugge – 43 punti
- Juventus – 43 punti
- Benfica – 41 punti
- PSV – 38 punti
- Monaco – 37 punti
- Tottenham – 35 punti
Per quanto riguarda le altre italiane che hanno partecipato alle ultime due edizioni della Champions League, andando così a raccogliere punti utili per la corsa al Mondiale per Club 2029, questa è la situazione:
27. Milan – 22 punti
38. Napoli – 11 punti
44. Bologna – 9 punti