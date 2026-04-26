Chi dopo Rocchi? Il Comitato AIA sceglie il designatore ad interim: Maurizio Ciampi in prima fila

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, il Comitato Nazionale sarà chiamato a nominare il nuovo designatore per Serie A e B . Al momento uno dei papabili, anche se non ci sono favoriti, è Maurizio Ciampi , membro della Commissione assieme all’ormai ex Gervasoni, Mauro Tonolini, Elenito Di Liberatore e Dino Tommasi.

L’ AIA ha convocato il Comitato Nazionale, che si dovrebbe svolgere nella giornata di lunedì, dopo l’autosospensione del designatore degli arbitri di A e B Gianluca Rocchi . Decisione replicata anche dal supervisore VAR Andrea Gervasoni . Entrambi sono indagati dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva .

La scelta del successore, anche se ad interim in attesa dei progressi della giustizia, è una di quelle da non sbagliare per gli arbitri dopo, inoltre, una delle peggiori stagioni fra polemiche ed errori che sia capitata nel recente passato. Quindi, come accade sempre, le riflessioni sono top secret, ma ora c’è anche un carattere d’urgenza che fa trattato con la massima delicatezza e prontezza.

Prontezza, perché serve un designatore per questo finale di stagione, a partire dalla prossima giornata di campionato in programma dal weekend che inizierà già venerdì 1° maggio con Pisa-Lecce per la Serie A e, soprattutto, tutte e 10 le partite della penultima giornata di B.

Come detto il nome più forte al momento sembra essere quello di Ciampi. Nato a Benevento, l’ex arbitro vanta 20 direzioni in A (fino al 2012), 166 in B e nel 2021 era diventato Responsabile della CAN C, fino all’estate 2025 quando designatore è diventato Orsato. Ora, Ciampi potrebbe diventare il designatore ad interim fino a fine campionato. Poi si vedrà, anche in base agli eventi di martedì che vedranno l’ex numero uno dell’AIA Antonio Zappi davanti al Collegio di garanzia del CONI dopo la conferma della inibizione di 13 mesi.