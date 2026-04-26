Rocchi e il presunto accordo con l'Inter per non avere più Doveri: ma tre giorni dopo arbitrò i nerazzurri a Parma

Dalle carte dell’inchiesta della Procura di Milano in merito al presunto reato di concorso in frode sportiva per cui è indagato Gianluca Rocchi, emerge secondo l’accusa come quest’ultimo, che ricopriva il ruolo di designatore di Serie A e B – da cui si è autosospeso – abbia assecondato le richieste dell’Inter di non avere più Daniele Doveri come arbitro delle sue partite di campionato in cambio della sua designazione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.
Una richiesta, secondo quanto ricostruito dal pm Maurizio Ascione, che sarebbe avvenuta il 2 aprile 2025 proprio in occasione della partita di andata fra Milan e Inter per quella edizione della coppa nazionale. Infatti, Doveri arbitrerà la semifinale di ritorno, ma come ricostruito da Il Corriere della Sera dirigerà ancora i nerazzurri nel finale della scorsa stagione.
Si tratta, nello specifico, di Parma-Inter, 31esima giornata di Serie A disputata il 5 aprile, quindi solamente tre giorni dopo quel presunto incontro nella pancia di San Siro con Rocchi protagonista e la conseguente richiesta che riguarda Doveri e le partite dell’Inter.
In quel finale di stagione Doveri viene designato per altre tre sfide di Serie A (Bologna-Juventus, Parma-Napoli ed Empoli-Verona). La sfida fra i ducali e i partenopei, terminata 0-0, fu disputata in contemporanea a Inter-Lazio (risultato finale 2-2), visto che gli azzurri e la formazione di Inzaghi si trovano in lotta punto a punto per la vittoria dello scudetto, che andò alla fine agli uomini di Antonio Conte.