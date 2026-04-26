Rocchi e il presunto accordo con l'Inter per non avere più Doveri: ma tre giorni dopo arbitrò i nerazzurri a Parma

Dalle carte dell’inchiesta della Procura di Milano in merito al presunto reato di concorso in frode sportiva per cui è indagato Gianluca Rocchi, emerge secondo l’accusa come quest’ultimo, che ricopriva il ruolo di designatore di Serie A e B – da cui si è autosospeso – abbia assecondato le richieste dell’Inter di non avere più Daniele Doveri come arbitro delle sue partite di campionato in cambio della sua designazione per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan.

Una richiesta, secondo quanto ricostruito dal pm Maurizio Ascione, che sarebbe avvenuta il 2 aprile 2025 proprio in occasione della partita di andata fra Milan e Inter per quella edizione della coppa nazionale. Infatti, Doveri arbitrerà la semifinale di ritorno, ma come ricostruito da Il Corriere della Sera dirigerà ancora i nerazzurri nel finale della scorsa stagione.