AGI: terremoto nel calcio, il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per “concorso in frode sportiva”. Ieri sera, quanto riporta l’AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta ha al centro il campionato 2024-2025 ed è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione, che ha posto l’attenzione in particolare sulla pressione verso Var e Avar.
Il riferimento in particolare è alla partita dell’1 marzo 2025 tra Udinese e Parma. Nella sala Var di Lissone si discute di un possibile fallo di mano: il Var Daniele Paterna sembra escludere il rigore, ma dal video agli atti a un certo punto si gira di scatto, guarda indietro e dal labiale si vede chiaramente che afferma: “È rigore”.
Così in attimo dopo comunica a Fabio Maresca, l’arbitro in campo: “Un attimo Fabio, controllo l’APP (Attacking Possesion Phase, cioè la fase di gioco monitorata dal Var). “È possibile calcio di rigore, Fabio, ti consiglio on field review per possibile calcio di rigore”. Alla fine il penalty viene fischiato.
Verso chi si gira Paterna? L’ipotesi contenuta nell’esposto di Domenico Rocca, poi archiviato dalla giustizia sportiva, è che il designatore Gianluca Rocchi, presente a Lissone, “si alza rapidamente dalla postazione per bussare più volte sul vetro della stanza di Paterna Var e Sozza Avar per richiamare la loro attenzione e che a loro volta chiameranno l’arbitro per un on field review”.
La deposizione di Paterna, sentito dal pm nei mesi scorsi come testimone, è stata interrotta quando, anche alla luce del video, il magistrato ha ritenuto che non stesse dicendo la verità e gli è stato comunicato che la sua posizione si era trasformata in quella di indagato per falsa testimonianza.
Dopo la denuncia di Rocca e la segnalazione di Antonio Zappi, l’allora presidente dell’AIA (associazione italiana arbitri), inoltrò immediatamente la segnalazione alla Procura della Figc e predispose un cambio di regolamento che obbligava chiunque andasse a Lissone, a cominciare da Rocchi, a redigere una puntuale relazione in cui avrebbe dovuto specificare il tipo di attività svolta. Da quel momento nessuno del team di Rocchi ci è più andato.
Anche la Figc da quel momento iniziò a inviare gli ispettori della Procura Federale a controllare. Da allora nessuno del team di Rocchi è più andato a Lissone e i rapporti tra Zappi e Rocchi si sono incrinati.
Tra le altre gare, in un invito a comparire inviato nei mesi scorsi a uno degli Avar indagati per concorso in frode sportiva, si fa riferimento alla partita Inter-Verona dell’8 gennaio 2024 e al mancato annullamento del gol che diede la vittoria all’Inter per un colpo di Bastoni a Duda.
Secondo i pm, l’indagato, “in concorso con altri” avrebbe omesso di chiamare ‘On field review” al momento del fallo intenzionale di Bastoni commesso in una zona del campo distante dal gioco da cui seguiva immediatamente la rete della squadra di casa, decisiva del risultato finale”. Ma diverse le partite dell’altro torneo scorso al vaglio degli inquirenti che si avviano a chiudere l’indagine tra non molto.