AGI: terremoto nel calcio, il designatore Rocchi indagato per concorso in frode sportiva

Il designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per “concorso in frode sportiva”. Ieri sera, quanto riporta l’AGI, gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta ha al centro il campionato 2024-2025 ed è condotta dal pubblico ministero milanese Maurizio Ascione, che ha posto l’attenzione in particolare sulla pressione verso Var e Avar.

Il riferimento in particolare è alla partita dell’1 marzo 2025 tra Udinese e Parma. Nella sala Var di Lissone si discute di un possibile fallo di mano: il Var Daniele Paterna sembra escludere il rigore, ma dal video agli atti a un certo punto si gira di scatto, guarda indietro e dal labiale si vede chiaramente che afferma: “È rigore”.