FIGC, Abete e Malagò andranno anche da Abodi. Il ministro: «Sarebbe stato meglio farlo prima»

La corsa alla presidenza della FIGC fra Giancarlo Abete e Giovanni Malagò continua. E dopo aver incontrato i vari capi delle componenti federali – coloro che poi avranno diritto di voto – i due potenziali candidati hanno in programma di fissare un colloquio anche con il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. Un faccia a faccia che però si preannuncia con un certo livello di tensione dopo le ultime dichiarazioni del ministro del governo Meloni.

Nel frattempo si registra uno scatto avanti da parte di Malagò, figura scelta direttamente dalla Lega di Serie A, che sembra aver convinto sia l’Associazione Calciatori che quella Allenatori – che da sempre votano congiuntamente il preidente federale –, che da sole valgono il 30% nel computo dei voti. Anche se, è bene sottolineare, nessuna delle due associazioni ha ufficialmente dichiarato la propria intenzione di voto. Un passaggio formale che dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana, quando il quadro sarà più definito in vista del 13 maggio, giorno ultimo per presentare la propria candidatura, con le elezioni federali fissate per lunedì 22 giugno.